С начала войны международные партнеры предоставили Украине $51 млрд бюджетной поддержки — Марченко
С начала 2023 года Украина привлекла 20 миллиардов долларов на финансирование дефицита государственного бюджета, итого с начала большой войны — 51 миллиард долларов.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, выступая на Ukraine Recovery Conference в Лондоне.
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«Мы полностью профинансированы на этот год… Я думаю, что это большой успех переговоров. Мы не одиноки не только по поводу наших потребностей в финансировании бюджета, но и тогда, когда мы говорим и о финансировании восстановления», — сказал он.
Глава Минфина добавил, что совместно с вице-премьером — главой Минвосстановления Александром Кубраковым работает над тем, как сопоставить приоритеты с возможным донорским финансированием.
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«Мы хотим отслеживать все средства доноров, мы хотим направить эти деньги на первоочередные нужды Украины. Это не очень легкое дело, но я верю, что вместе мы сможем сделать это лучше», — заявил Марченко.
Со своей стороны, правительство Украины продолжает держать макроэкономическую и финансовую стабильность. В частности, удалось снизить ставку инфляции до 15,3% по итогам мая с 26,6% по итогам 2022 года, а последние прогнозы роста экономики в текущем году составляют почти 3%.
Справка Finance.ua:
- для многолетней финансовой поддержки Украины в объеме до 50 млрд евро Европейская комиссия предлагает создать отдельный механизм по привлечению средств через гранты и кредиты, инвестиции, а также техническую помощь;
- к 2027 году Украина должна возместить 110 млрд евро.
Странам Е Спредложено «взять» на себя 45% от разрыва.
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