С начала войны количество официальных волонтеров выросло в 21 раз — Finance.ua

С начала войны количество официальных волонтеров выросло в 21 раз Сегодня 17:02

С начала войны количество официальных волонтеров выросло в 21 раз

С начала полномасштабной войны количество официальных волонтеров выросло в 21 раз. В Реестре волонтеров зарегистрировано около семи тысяч человек. Список вырос в 2,5 раза за неполный 2023 год.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

«6734 человека зарегистрировано в Реестре волонтеров на начало декабря 2023 года. За неполный 2023 год официальных волонтеров увеличилось в 2,5 раза. Всего в этом году реестр вырос на 4018 человек. Для сравнения, за соответствующий период в 2022 году к перечню добавилось только 7, — сказано в сообщении.

Пик регистраций пришелся на декабрь 2022 года, тогда в перечень добавилось 1653 волонтера за месяц.

Однако после этого количество украинцев, которые хотели бы присоединиться к реестру, сокращается квартал к кварталу.

Следует отметить, что за 11 месяцев 2023 года из Реестра волонтеров были исключены 69 человек. Для сравнения, за весь 2022 год из перечня были исключены всего 4 человека.

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«Регистрация в Реестре Налоговой нужна, чтобы значительные суммы донорских средств не учитывались в ежегодном налогооблагаемом доходе. Без этого на донаты ГНС может начислить 18% налога на доходы физических лиц и 1.5% военного сбора», — напомнили в Опендатабот.

Справка Finance.ua:

по состоянию на середину июня в Украине было зарегистрировано около 5 тысяч официальных волонтеров;

ранее НБУ представил новую памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Она посвящена украинским волонтерам, которые донатят, организуют сбор средств, приобретают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства и т. д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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