46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты: это больше, чем в начале 2023 — Finance.ua

46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты: это больше, чем в начале 2023 Сегодня 20:00 — Казна и Политика

46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты: это больше, чем в начале 2023

Rakuten Viber провела опрос, чтобы узнать, как изменились донаты украинцев на ВСУ и знакомым, которые служат, по сравнению с началом 2023 года.

Результаты показали, что 46% украинцев делают пожертвования планово с каждой зарплаты — это на 9 процентных пунктов больше, чем в начале года.

В начале года Rakuten Viber проводил аналогичный опрос, позволяющий сравнить, изменилась ли поддержка респондентов.

В декабре 2023 года 66% украинцев донатят на ВСУ:

46% делают это планово с каждой зарплаты,

14% совершают пожертвования после каждого обстрела, превращая злость в донат,

и еще 6% перечисляют каждый день понемногу.

К тому же 25% респондентов помогают другим способом, а

4,5% уже служат в ВСУ.

Лишь 4% опрошенных не видят смысла в донатах.

В феврале 2023 года Rakuten Viber проводил аналогичный опрос среди украинцев. Распределение ответов на вопрос «Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?» в декабре 2023 года изменился следующим образом:

Да, регулярно с каждой зарплаты — 46% (в начале года — 37%: показатель вырос на 9 процентных пунктов);

Я помогаю другим способом — 25% (в начале года — 29%: показатель упал на 4 процентных пункта);

Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злость в донаты — 14% (в начале года — 16,5%: показатель упал на 1,5 процентных пункта);

Конечно, каждый день понемногу — 6% (в начале года — 6%: показатель остался прежним);

Я служу в ВСУ — 5% (в начале года — 6,5%: показатель упал на 1,5 процентных пункта);

Не вижу смысла в этом — 4% (в начале года — 5%: показатель упал на 1 процентный пункт).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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