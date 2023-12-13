46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты: это больше, чем в начале 2023 — Finance.ua

46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты: это больше, чем в начале 2023
Rakuten Viber провела опрос, чтобы узнать, как изменились донаты украинцев на ВСУ и знакомым, которые служат, по сравнению с началом 2023 года.
Результаты показали, что 46% украинцев делают пожертвования планово с каждой зарплаты — это на 9 процентных пунктов больше, чем в начале года.
В начале года Rakuten Viber проводил аналогичный опрос, позволяющий сравнить, изменилась ли поддержка респондентов.
В декабре 2023 года 66% украинцев донатят на ВСУ:
- 46% делают это планово с каждой зарплаты,
- 14% совершают пожертвования после каждого обстрела, превращая злость в донат,
- и еще 6% перечисляют каждый день понемногу.
- К тому же 25% респондентов помогают другим способом, а
- 4,5% уже служат в ВСУ.
- Лишь 4% опрошенных не видят смысла в донатах.
В феврале 2023 года Rakuten Viber проводил аналогичный опрос среди украинцев. Распределение ответов на вопрос «Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?» в декабре 2023 года изменился следующим образом:
- Да, регулярно с каждой зарплаты — 46% (в начале года — 37%: показатель вырос на 9 процентных пунктов);
- Я помогаю другим способом — 25% (в начале года — 29%: показатель упал на 4 процентных пункта);
- Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злость в донаты — 14% (в начале года — 16,5%: показатель упал на 1,5 процентных пункта);
- Конечно, каждый день понемногу — 6% (в начале года — 6%: показатель остался прежним);
- Я служу в ВСУ — 5% (в начале года — 6,5%: показатель упал на 1,5 процентных пункта);
- Не вижу смысла в этом — 4% (в начале года — 5%: показатель упал на 1 процентный пункт).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью