46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты: это больше, чем в начале 2023 — Finance.ua
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46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты: это больше, чем в начале 2023

Казна и Политика
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46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты: это больше, чем в начале 2023
46% украинцев донатят на ВСУ с каждой зарплаты: это больше, чем в начале 2023
Rakuten Viber провела опрос, чтобы узнать, как изменились донаты украинцев на ВСУ и знакомым, которые служат, по сравнению с началом 2023 года.
Результаты показали, что 46% украинцев делают пожертвования планово с каждой зарплаты — это на 9 процентных пунктов больше, чем в начале года.
В начале года Rakuten Viber проводил аналогичный опрос, позволяющий сравнить, изменилась ли поддержка респондентов.
В декабре 2023 года 66% украинцев донатят на ВСУ:
  • 46% делают это планово с каждой зарплаты,
  • 14% совершают пожертвования после каждого обстрела, превращая злость в донат,
  • и еще 6% перечисляют каждый день понемногу.
  • К тому же 25% респондентов помогают другим способом, а
  • 4,5% уже служат в ВСУ.
  • Лишь 4% опрошенных не видят смысла в донатах.
В феврале 2023 года Rakuten Viber проводил аналогичный опрос среди украинцев. Распределение ответов на вопрос «Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?» в декабре 2023 года изменился следующим образом:
  • Да, регулярно с каждой зарплаты — 46% (в начале года — 37%: показатель вырос на 9 процентных пунктов);
  • Я помогаю другим способом — 25% (в начале года — 29%: показатель упал на 4 процентных пункта);
  • Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злость в донаты — 14% (в начале года — 16,5%: показатель упал на 1,5 процентных пункта);
  • Конечно, каждый день понемногу — 6% (в начале года — 6%: показатель остался прежним);
  • Я служу в ВСУ — 5% (в начале года — 6,5%: показатель упал на 1,5 процентных пункта);
  • Не вижу смысла в этом — 4% (в начале года — 5%: показатель упал на 1 процентный пункт).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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