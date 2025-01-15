С начала полномасштабного вторжения Украина получила от партнеров $117 миллиардов — Finance.ua

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от партнеров $117 миллиардов Сегодня 19:03

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от партнеров $117 миллиардов

Украина с начала полномасштабного вторжения получила от международных партнеров 117 млрд долларов в виде грантов и долгосрочных кредитов.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Всего с начала полномасштабного вторжения мы получили 117 миллиардов долларов от наших международных партнеров. Треть из которых — гранты, это те деньги, которые не нужно будет возвращать. Остальное — это долгосрочные кредиты под очень низкий процент», — сказала она.

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По словам Рожковой, в НБУ рассчитывают, что после завершения войны экономика начнет восстанавливаться благодаря как частным инвестициям, так и притоку капитала из-за рубежа. Она выразила надежду, что удастся наверстать то, что потеряли после начала полномасштабного вторжения, в частности, восстановить объемы экспортной выручки и резервы.

При этом представитель НБУ подчеркнула, что сегодня резервы способствуют финансовой стабильности в Украине. Они обеспечивают потребность в импорте для повышения обороноспособности страны.

Справка Finance.ua:

10 января в госбюджет поступило 3 млрд евро. ЕС впервые направил средства Украине, которые будут обеспечены доходами от замороженных активов россии.

Ранее отмечалось, что Евросоюз будет передавать Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц. Деньги предоставляются в рамках бюджетной помощи.

Укрінформ По материалам:

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