0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала отопительного сезона рф 256 раз атаковала энергетику Украины

20
Служба безопасности квалифицирует последовательные российские удары по энергетике как преступления против человечности.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следователей, с начала нынешнего отопительного сезона россияне совершили 256 воздушных атак на энергообъекты и системы теплоснабжения в Украине. В частности, с октября 2025 года до сих пор оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей.
Читайте также
Также они нанесли 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах. Каждая из этих атак носила комбинированный характер, ее осуществляли с использованием десятков российских дронов и ракет, отметили в СБУ.
По материалам дела, больше всего обстрелов враг совершил по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.
рф атаковала критическую инфраструктуру баллистическими и крылатыми ракетами «Искандер», «Калибр», «Х-101», «Х-69» и дронами типа «Герань» (Shahed).
Читайте также
Такие удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев.
СБУ квалифицирует системное уничтожение россией энергосистемы Украины как преступления против человечности (ст. 442−1 Уголовного кодекса Украины), поскольку это является последовательным созданием жизненных условий, направленных на уничтожение части населения. Одной из особенностей этой статьи является то, что она определяет эту категорию обстрелов как преступления международного характера, за которые предусмотрена жесткая ответственность как в украинских, так и зарубежных судах, подчеркнули в СБУ.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems