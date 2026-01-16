С начала отопительного сезона рф 256 раз атаковала энергетику Украины Сегодня 05:13

Служба безопасности квалифицирует последовательные российские удары по энергетике как преступления против человечности.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следователей, с начала нынешнего отопительного сезона россияне совершили 256 воздушных атак на энергообъекты и системы теплоснабжения в Украине. В частности, с октября 2025 года до сих пор оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей.

Также они нанесли 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 — по электроподстанциям в разных регионах. Каждая из этих атак носила комбинированный характер, ее осуществляли с использованием десятков российских дронов и ракет, отметили в СБУ.

По материалам дела, больше всего обстрелов враг совершил по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

рф атаковала критическую инфраструктуру баллистическими и крылатыми ракетами «Искандер», «Калибр», «Х-101», «Х-69» и дронами типа «Герань» (Shahed).

Такие удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев.

СБУ квалифицирует системное уничтожение россией энергосистемы Украины как преступления против человечности (ст. 442−1 Уголовного кодекса Украины), поскольку это является последовательным созданием жизненных условий, направленных на уничтожение части населения. Одной из особенностей этой статьи является то, что она определяет эту категорию обстрелов как преступления международного характера, за которые предусмотрена жесткая ответственность как в украинских, так и зарубежных судах, подчеркнули в СБУ.

