С начала мая украинцы сняли за границей наличные на 22 миллиарда гривен — Finance.ua
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С начала мая украинцы сняли за границей наличные на 22 миллиарда гривен

Сегодня 16:48Личные финансы
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С начала мая украинцы сняли за границей наличные на 22 миллиарда гривенС начала мая украинцы сняли за границей наличные на 22 миллиарда гривен
За 20 дней мая почти половина всех операций с гривневыми картами украинцев за границей пришлись на снятие наличных, в том числе — на так называемый «карточный туризм».
Об этом рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Forbes Украина.
По его словам, ежедневно украинские банки перечисляют около 100 млн долларов в пользу международных платежных систем из-за больших объемов операций с гривневыми картами за рубежом.
С одной стороны, это объясняется выездом украинцев за границу из-за войны, однако в НБУ проанализировали структуру этих операций и увидели, что от трети до половины операций приходится на снятие наличных.
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«Например, в апреле, по нашим оценкам, 35% от общего объема операций украинцев за рубежом приходилось на снятие наличных. Это почти 23 млрд грн в эквиваленте. По итогам 20 дней мая этот показатель составляет 45% (22 млрд грн)», — рассказал он.
Гелетий отметил, что более половины этих сумм приходится на клиентов банков, максимально или полностью использующих месячный лимит на обналичивание в иностранных банкоматах.
«Очевидно, это не только граждане, вынужденно покинувшие страну, но и так называемые „карточные туристы“, зарабатывающие на ввозе наличной валюты в Украину и перепродаже через местные сети обменников. Это способ обойти ограничения на покупку валюты», — объясняет замглавы. НБУ.
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При этом на межбанке, говорит он, в отдельные периоды встречалось даже превышение объемов продаж валюты над покупкой. Чистый спрос клиентов банков на безналичную валюту незначительный — около 20 млн дол. в день.
По словам Гелетия, в НБУ видят дискуссию бизнеса о свободном наличном курсе валют, но руководствуются двумя основными задачами: сохранить валютные ресурсы для приоритетных расходов на оборону и критический импорт и не допустить непроизводительного оттока капитала. Чтобы уменьшить спекуляции в виде карточного туризма, лимит на снятие наличных за рубежом с гривневых карт уменьшили вдвое — до 50 тыс. грн в месяц.
«Сейчас мы видим, что ситуация на наличном сегменте рынка постепенно нормализуется», — резюмирует чиновник.

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По материалам: Економічна Правда
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