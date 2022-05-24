Украинские переселенцы каждый месяц тратят за границей $2 млрд: на что идут средства — Finance.ua

Украинские переселенцы каждый месяц тратят за границей $2 млрд: на что идут средства
В апреле украинцы, выехавшие за границу из-за войны с россией, потратили там около $2 млрд, рассчитываясь или снимая наличные с карт украинских банков.
Об этом со ссылкой на данные Нацбанка Forbes рассказал представитель Украины во Всемирном банке Роман Качур.
Пресс-служба НБУ подтвердила эти цифры. 80% средств с израсходованных в апреле $2 млрд — это оплата товаров в pos-терминалах торговой сети и обналичивание.
Больше всего средств, рассчитываясь картами, наши граждане тратили на:
17% — оплату в продуктовых магазинах/супермаркетах;
11% — покупку непродовольственных товаров;
8% — оплату гостиниц;
5% — операции на АЗС;
4% — расчеты в заведениях питания.
Отдельно от этих данных Forbes посчитал, сколько украинцы тратят на услуги мобильной связи.
Если сравнить со статистикой зарубежных расходов, то можно увидеть 3—4-кратный рост. «Во второй половине 2021 года украинцы рассчитывались в сетях банков-нерезидентов на $500–700 млн ежемесячно. Еще до $50 млн снимали в банкоматах наличными», — комментирует финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
По данным министра социальной политики Марины Лазебной, более 5 млн украинцев с начала войны уехали за пределы страны. Из них 4,5 млн — в соседние страны, в том числе более 2 млн — в Польшу. В конце апреля Forbes, используя данные мобильных операторов, производил расчеты, где и сколько проживает украинцев. Вышло, что крупнейшие страны-реципиенты — Польша, где проживает более 1 млн украинцев, Чехия и Германия — 350 000 и 300 000 соответственно.
Инфографика: Forbes
Переехав, украинцы вносят посильный вклад в потребительский рынок ЕС. «Учитывая количество беженцев, выходит, что каждый украинец вкладывает в экономику европейских стран по $400 в месяц», — посчитал Качур.
Нацбанк считает иначе: они берут данные управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, согласно которым из Украины выехали 6,4 млн человек.
В итоге, каждый украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате.
Куда переехали более богатые украинцы, а в каких странах поселились наши соотечественники с низкими доходами? Национальный банк не предоставил данных о расходах украинцев в географическом разрезе. Forbes предоставил данные розничных украинских банков — ПриватБанка и monobank.
Инфографика: Forbes
Все уехавшие в ЕС украинцы с начала войны потратили со своих платежных карт в торговых сетях около $1,5 млрд, сообщила пресс-служба ПриватБанка. Общий объем безналичных оплат в сети ПриватБанка за март—апрель составляет около $2,3 млрд.
В monobank за март—апрель наземные торговые операции клиентов за рубежом составили $159 млн, а в Украине за этот же период — около $571 млн.
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