С начала 2024 года капитализация рынка сельхозземель выросла более чем на 200 млрд грн — Finance.ua

С начала 2024 года капитализация рынка сельхозземель выросла более чем на 200 млрд грн Сегодня 20:35 — Аграрный рынок

С начала 2024 года капитализация рынка сельхозземель выросла более чем на 200 млрд грн

С июля 2023 года на рынке земель сельскохозяйственного назначения наблюдается устойчивая тенденция к росту количества сделок купли-продажи.

Наибольшим спросом пользуются бывшие «подмораторные» земли — для товарного сельхозпроизводства и личного крестьянского хозяйства. Только по итогам первого квартала этого года капитализация рынка сельхозземель увеличилась на 202,5 ​​млрд грн.

Об этих и других результатах говорили участники публичной дискуссии «Рынок земель: новые игроки, новые вызовы, новые перспективы», организованной Киевской школой экономики совместно с Программой USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО).

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В общей сложности в 1 кв. 2024 г. было заключено 25,7 тыс. сделок купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения совокупным объемом 58,8 тыс. га, что на 7% превышает показатели 4 кв. 2023 г., в котором было зафиксировано рекордное количество сделок купли-продажи сельхозземель за все время после начала полномасштабного вторжения.

По результатам первых трех месяцев этого года, средневзвешенная цена гектара сельскохозяйственной земли увеличилась на 11.2%. Если в 4 кв. в прошлом году она составила 37,7 тыс. грн, то в 1 кв. 2024 г. выросло до 42,0 тыс. грн/га. Таким образом, капитализация рынка сельхозземель с начала текущего года выросла на 202,5 ​​млрд грн.

«Несмотря на полномасштабную войну и довольно ограниченную модель, рынок сельскохозяйственных земель в Украине успешно развивается. Ярким свидетельством тому является недавнее решение Нацбанка по увеличению коэффициента ликвидности сельхозземель с 0,35 до 0,5. Это уже открыло возможность для агросектора и землевладельцев привлечь дополнительное финансирование на сумму 25 миллиардов долларов США, что уже сопоставимо с ежегодными финансовыми потребностями аграриев и землевладельцев», — отметил руководитель Проекта «Земля несокрушимости», вице-президент Киевской школы экономики по экономическому образованию профессор Олег Нивьевский.

В январе-марте 2024 года 436 юридических лиц приобрели 2957 сельскохозяйственных участков совокупной площадью 8,5 тыс. га. При этом чуть меньше половины транзакций приходится именно на март 2024 года, когда своим правом покупки сельскохозяйственной земли воспользовались 276 юридических лиц, которые приобрели 1253 земельных участка совокупной площадью 3,5 тыс. га.

«В конце прошлого года некоторые эксперты выражали опасения, что крупные игроки будут аккумулировать значительные площади сельскохозяйственных угодий. По итогам первого квартала 2024 г. эти опасения не подтверждаются. Доля юрлиц на рынке земли в первом квартале составила всего 14,5%, тогда как остальные сделки по-прежнему совершаются между физическими лицами. В то же время, открытие доступа юридическим лицам к рынку земель уже положительно отражается не только на ликвидности, но и на прозрачности рынка», — отметил эксперт KSE Агроцентр, исследователь проекта «Земля несокрушимости», Роман Нейтер.

Развитие рынка сельхозземель оказывает все большее влияние на систему публичных финансов громад после перенаправления в госбюджет НДФЛ, уплаченного военнослужащими. С января 2024 г. рост поступлений, связанных с сельскохозяйственной землей, на четверть компенсировал снижение других налоговых поступлений громад. Например, только в феврале этого года налоги, связанные с сельскохозяйственной землей, обеспечили 13% всех налоговых поступлений громад (против 10% в феврале 2023 года), а именно 3 млрд грн, что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года.

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Итого с момента открытия рынка земель было заключено 227,5 тыс. сделок купли-продажи совокупной площадью 510,8 тыс. га. Таким образом, с момента открытия рынка земель 1 июля 2024 года в обращении находилось 1,24% от общего количества сельхозземель в Украине.

Следующим этапом земельной реформы должна стать адаптация земельного законодательства Украины к праву ЕС и лучшим мировым практикам. Для этого эксперты по международному праву консорциума компаний Civitta, Aequo и EasyBusiness при поддержке программы USAID АГРО разработали концепцию гармонизации земельного законодательства Украины к праву ЕС. Она предусматривает разработку и принятие 14 законодательных актов, способствующих приближению украинского законодательства к европейскому и развитию земельных отношений и агросектора в целом.

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