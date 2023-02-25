Сколько сельхозземель выбыли из оборота из-за войны — Finance.ua

Сколько сельхозземель выбыли из оборота из-за войны Сегодня 21:13 — Аграрный рынок

По предварительным прогнозам, посевные площади в этом году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем — 29 млн га. Об этом рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет agronews.ua.

По его словам, из-за военных действий и заминирования земель в этом году аграрии не засеют около 7 млн га сельхозземель.

«В частности, на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине есть земли в таком состоянии, что там нельзя проводить полевые работы. Поля в основном заминированы», — подчеркнул Марчук.

Он подчеркнул, что разминирование — это одна из приоритетных задач на сегодняшний день, ведь почти четверть земель непригодна для сельхозработ.

Но разминирование нуждается в значительных средствах, поэтому сейчас ВАР ведет переговоры с международными партнерами.

«Нужно создать фонд поддержки деоккупированных территорий, ведь от того, как быстро найдем средства на разминирование, зависит не только продовольственная безопасность, но и возможность реализовать экспортный потенциал», — отметил Марчук.

Он добавил, что с первых дней войны мир ощутил нехватку украинской продовольствия из-за блокады морских портов. По мнению Марчука, если Украина существенно сократит посевные площади, то не сможет нарастить экспорт зерновых, что, в свою очередь, повлияет на продовольственную безопасность мира.

Кроме того, нынешняя посевная будет проходить в условиях экономии на удобрениях и СЗР.

«Из-за невозможности реализовать продукцию по достойным ценам аграрии внесут на 40-60% удобрений меньше потребности. Дополнительной нагрузкой для аграриев является мобилизация. Мы ведем работу, чтобы специалисты агропредприятий оставались на местах», — отметил Марчук.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

agronews По материалам:

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