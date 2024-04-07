Объем рынка сельхозземель стабильно увеличивается с начала этого года — KSE Сегодня 07:05 — Аграрный рынок

Объем рынка сельхозземель стабильно увеличивается с начала этого года — KSE

Рынок земель в Украине показал самые высокие показатели с начала полномасштабного вторжения в феврале 2024 года, увеличившись на 50% против января. В частности, доля участия юридических лиц на рынке возросла и в феврале составила 15,8% против 10,3% в январе 2024 года.

Об этом говорится в новом аналитическом обзоре рынка земель в Украине, подготовленном KSE «Агроцентр» совместно с Программой USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО).

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В аналитическом обзоре отмечается, что в феврале было заключено 9600 сделок купли-продажи земель совокупным объемом 22 тыс. га, что на 50% больше, чем в январе этого года.

Предыдущий максимум купли-продажи сельхозземель после начала полномасштабного вторжения россии в Украину был зафиксирован в декабре 2023 года, когда было заключено 8200 сделок совокупным объемом 19,8 тыс. га.

Лидерами рынка земель с начала 2024 года являются следующие области:

Полтавская — 3700 га;

Днепропетровская — 2700 га;

Кировоградская — 2000 га.

«С момента открытия в Украине рынка земель для юридических лиц 266 компаний воспользовались правом покупки сельскохозяйственной земли, из которых 223 компании приобрели как минимум один участок в феврале 2024 года. В целом, активность юридических лиц на рынке растет. Если, согласно уточненным данным, в январе юрлица приобрели 507 участков совокупной площадью 1,5 тыс. га, то в феврале юрлица приобрели уже 1,2 тыс. земельных участков сельскохозяйственного назначения совокупной площадью 3,5 тыс. га», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что цены купли-продажи сельскохозяйственных земель сохраняют стабильность.

Средневзвешенная цена гектара в феврале 2024 года составила 41,6 тыс. грн против 41,7 тыс. грн/га в январе 2024 года, а средневзвешенная цена гектара земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства составила 42,5 тыс. грн против 42,2 тыс. грн/га в январе.

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