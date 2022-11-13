С какого возраста ребенку можно открыть счет в банке — Finance.ua

С какого возраста ребенку можно открыть счет в банке Сегодня 08:10 — Личные финансы

С какого возраста ребенку можно открыть счет в банке

В зависимости от возраста ребенка изменяется объем его прав по получению банковских услуг. Об этом пишет Финкульт.

Согласно украинскому законодательству, ребенок — это физическое лицо до достижения им совершеннолетия, то есть 18 лет.

До достижения 14 лет ребенок считается малолетним лицом, а в возрасте от 14 до 18 лет — несовершеннолетним.

Как открыть счет в банке для детей до 14 лет

Текущие счета на имя малолетних лиц (т.е. в возрасте до 14 лет) банк открывает по обращению их законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов).

Нужно предоставить в банк следующие документы:

Паспорт или другой документ, позволяющий банку идентифицировать это малолетнее лицо (свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий малолетнее лицо).

Документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков, если малолетнее лицо и его законный представитель являются резидентами Украины (идентификационный код).



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Опекун должен предъявить документ, подтверждающий статус законного представителя малолетнего лица (соответствующее удостоверение, решение суда).

Средствами на текущем счете на имя малолетнего распоряжаются его законные представители после осуществления банком их идентификации. Сам ребенок до 14 лет распоряжаться денежными средствами с такого счета не может.

Прочие банковские услуги

Банковские услуги доступны для несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

Такие лица вправе самостоятельно заключать договоры банковского вклада и распоряжаться вкладом, денежными средствами на счете.

Какие документы необходимо предоставить в банке, чтобы воспользоваться услугами?

Для получения банковских услуг необходимо открыть текущий счет, используемый в основном для движения денежных средств.

Для открытия текущего счета необходимо сделать следующие шаги:

предъявить паспорт и справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

заполнить заявление на открытие текущего счета с образцом подписи;



заключить договор банковского счета физического лица.



По текущему счету такого клиента, банки могут совершать операции:

зачисление доходов — заработной платы, выплаты пенсий и стипендий;

выдача наличных денег.



Несовершеннолетнее лицо имеет право самостоятельно распоряжаться внесенными им средствами на счет, открытый им на свое имя, а также заработной платой (заработком), стипендией или другими доходами, поступающими на его счет.

В то же время распоряжаться средствами, внесенными на его текущий счет любым другим лицом, несовершеннолетнее лицо имеет право с согласия органа опеки и попечительства и родителей (усыновителей) или попечителей.

В случае если банк, в котором был размещен вклад малолетнего лица, стал неплатежеспособным, выплата гарантированной суммы возмещения родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям) Фондом осуществляется при предъявлении законным представителем документов, позволяющих идентифицировать вкладчика и его законного представителя:

свидетельства о рождении вкладчика или иного документа, удостоверяющего личность вкладчика;

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя.



Опекун (попечитель) также должен предъявить документ, подтверждающий статус законного представителя вкладчика согласно соответствующим документам.

Если вкладчик и его законный представитель являются резидентами, дополнительно подается документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (ИНН).

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