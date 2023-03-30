С 31 марта украинцы смогут оформлять паспорта в Берлине — Finance.ua

С 31 марта украинцы смогут оформлять паспорта в Берлине Сегодня 10:13 — Личные финансы

С 31 марта украинцы смогут оформлять паспорта в Берлине

В Берлине в пятницу в тестовом режиме заработает центр по оформлению документов, где украинцы, находящиеся за рубежом, смогут оформить паспортные документы.

Об этом говорится в сообщении центра обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Центр заработает 31 марта по адресу Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

Как отмечено в сообщении, режим работы центра будет тестовым. В этот период посетителей будут обслуживать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 по «живой» очереди.

О полноценном запуске работы центра обещают сообщить на официальных ресурсах государственного предприятия «Документ».

Сегодня оформить паспортные документы или обменять водительские права украинцы могут в центрах обслуживания в Турции (Стамбул), Чехии (Прага), Словакии (Братислава) и Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав).

По данным Евростата, в прошлом году страны ЕС предоставили временную защиту более 4,3 миллионам людей из Украины, бежавшим от российской агрессии.

Справка Finance.ua:

10 марта Государственная миграционная служба Украины сообщила, что в случае, если в ID-карте и загранпаспорте гражданина имя или фамилия написаны по-разному, то загранпаспорт автоматически считается недействительным. А уже 13 марта данное решение отозвали;

для украинцев действуют упрощенные правила пересечения границы между странами. В то же время граждане Украины должны соблюдать правила въезда в страны Шенгенской зоны, если находятся в стране, которая в нее не входит.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.