С 22 января в Украине меняется график движения поездов

Как сообщила Укрзализныця, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке, изменено движение поездов.
Есть изменения в некоторых маршрутах с соображениями безопасности. В общей сложности было пересмотрено более 100 графиков первоочередных поездов по всей Украине, что позволит «разгрузить» наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки.
По обновленным расписаниям украинские поезда отправятся в ночь с 21 на 22 января.

Расписание

Расписания первичных рейсов ищите на сайте.
«При выборе конкретного поезда важно обратить внимание на дату, должно быть именно «действительно с 22.01.2026», — отмечают в компании.
Задержки в пределах 1−2 часов встречаются в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке.
Ранее писали, что Укрзализныця возвращает часть стоимости билетов. При этом важно понимать правила и сроки таких возвратов. Рассказываем, как вернуть билеты на внутренние направления.
Деньги
Payment systems