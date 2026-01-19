С 22 января в Украине меняется график движения поездов Сегодня 11:23 — Фондовый рынок

Как сообщила Укрзализныця, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке, изменено движение поездов.

Есть изменения в некоторых маршрутах с соображениями безопасности. В общей сложности было пересмотрено более 100 графиков первоочередных поездов по всей Украине, что позволит «разгрузить» наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки.

По обновленным расписаниям украинские поезда отправятся в ночь с 21 на 22 января.

Расписание

Расписания первичных рейсов ищите на сайте

«При выборе конкретного поезда важно обратить внимание на дату, должно быть именно «действительно с 22.01.2026», — отмечают в компании.

Задержки в пределах 1−2 часов встречаются в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке.

