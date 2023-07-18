С 18 июля к «Нафтогазу» перешли еще три газораспределительных предприятия — Finance.ua

С 18 июля к «Нафтогазу» перешли еще три газораспределительных предприятия Сегодня 15:47 — Личные финансы

С 18 июля к «Нафтогазу» перешли еще три газораспределительных предприятия

С 18 июля к Группе Нафтогаз присоединились еще три газораспределительных предприятия. Речь идет о «Сумыгазе», «Винницегазе» и «Днепропетровскгазе».

Об этом сообщает ООО «Газораспределительные сети Украины» (бренд «Газсети»).

Ответственность за АО «Сумыгаз», АО «Винницагаз» и АО «Днепропетровскгаз» несут две компании, входящие в состав Группы Нафтогаз. АО «Государственное акционерное общество „Черноморнафтогаз“ управляет активами. ООО „Газораспределительные сети Украины“ (бренд „Газсети“) координирует новоприсоединенные команды, занимается оптимизацией их работы, формирует стратегию развития и получает надлежащее лицензирование для предоставления качественных услуг новым клиентам», — объясняют в компании.

Напомним, что под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы Газсетей. Они предоставляют услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений.

Параллельно продолжаются трансформационные процессы на газораспределительных предприятиях Харькова, Кривого Рога, Киевской, Житомирской и Львовской областей.

Справка Finance.ua:

потребители, не знавшие о переводе к поставщику последней надежды, продолжали платить своему предыдущему поставщику. И оказалось, что «Нафтогазу» они задолжали, а газсбыту переплатили;

механизма автоматического перевода денег с лицевых счетов потребителей в газсбытах на счет «Нафтогаза» нет.



Чтобы вернуть средства, необходимо обратиться к поставщику с соответствующим заявлением. Оно может быть написано в произвольной форме, но обязательно должно содержать ваши фамилию, имя и отчество, место жительства, лицевой счет, суть заявления, дату и подпись.



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