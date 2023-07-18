Як споживачам повернути переплату за газ при зміні постачальника — Finance.ua

Як споживачам повернути переплату за газ при зміні постачальника Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує майже все населення, розказала, як споживачам повернути переплату за газ при зміні постачальника.

Про це пише Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

«Шановні клієнти, якщо ви змінили постачальника газу, але оплатили рахунки за спожите блакитне паливо попередній компанії, гроші можна повернути», — йдеться у повідомленні.

В компанії в такій ситуації радять звернутися особисто до попередньої газопостачальної компанії і написати заяву на повернення переплати. Попередня газопостачальна компанія протягом 5 календарних днів має надати вам відповідь та повернути переплату.

«Нагадуємо, лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками, на жаль, не існує», — повідомила прес-служба.

В «Нафтогазі» зазначають, що у разі ігнорування попереднім постачальником письмової вимоги щодо повернення переплати споживачу, останній має право на отримання компенсації у розмірах та порядку, встановлених Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 року № 1156.

Довідка Finance.ua:

щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). «Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф „Фіксований“ від ГК „Нафтогаз України“ залишається незмінним», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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