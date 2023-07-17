Ціна на газ до 30 квітня 2024 року залишатиметься незмінною, — Нафтогаз Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Ціна на газ до 30 квітня 2024 року залишатиметься незмінною, — Нафтогаз

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф „Фіксований“ від ГК „Нафтогаз України“ залишається незмінним», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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Він також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

«Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», — повідомив Чернишов.

Нагадуємо, ГК «Нафтогаз України» забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно.

Довідка Finance.ua:

нещодавно в управління до групи «Нафтогаз» увійшли нові облгази, їх споживачі мають звернути увагу на відповідні зміни. Так, до групи «Нафтогаз» доєднались АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» і АТ «Львівгаз»;

також зазначимо, що Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду;

нагадаємо, 30 червня НКРЕКП повідомила на своєму сайті про підвищення тарифів на водопостачання. Зазначалося, що з 1 липня платіжки для українців зростуть на 62 грн на місяць. У середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону. При цьому зазначалося, що тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, залишаються незмінними. Це Харків, Миколаїв і Херсон.



Попри війну тарифи на комуналку продовжують зростати, а ось зарплати зростанням не тішать. У такі моменти громадян виручають кредити. Ми вирішили зібрати ключових представників фінансової спільноти України та запитати у них — що відбувалося і відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це дізнавайтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC). Реєстрація за посиланням нижче:

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