Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо

Енергетика
36
Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо
Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо
Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за червень 2023 року. Вартість становила 10 742,81 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 3,8% менше, ніж місяцем раніше.
Про це свідчать дані міністерства.
Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.
Читайте також
За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року. За останній рік ціна опустилася майже втричі.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
У травні 2023 року європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня за два роки. Ціна газу на TFT у Нідерландах знизилася до 28,7 євро за мегават-годину (близько 335 доларів за тисячу кубометрів).
Це стало різким поворотом після енергетичної кризи, внаслідок якої минулого року ціни досягли безпрецедентного рівня — 340 євро за мегават-годину. І зараз мало ознак того, що спад скоро припиниться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.