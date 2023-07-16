Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо — Finance.ua

Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо Сьогодні 12:30 — Енергетика

Ціни на газ в Україні за рік впали втричі: скільки коштує паливо

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за червень 2023 року. Вартість становила 10 742,81 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 3,8% менше, ніж місяцем раніше.

Про це свідчать дані міністерства

Середня ціна газу розраховується за формулою з метою Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Читайте також Європейці готові зберігати більше свого газу в Україні – Bloomberg

За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року. За останній рік ціна опустилася майже втричі.

Таблиця: РБК-Україна

У травні 2023 року європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня за два роки. Ціна газу на TFT у Нідерландах знизилася до 28,7 євро за мегават-годину (близько 335 доларів за тисячу кубометрів).

Це стало різким поворотом після енергетичної кризи, внаслідок якої минулого року ціни досягли безпрецедентного рівня — 340 євро за мегават-годину. І зараз мало ознак того, що спад скоро припиниться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.