Європейці готові зберігати більше свого газу в Україні – Bloomberg — Finance.ua

Європейці готові зберігати більше свого газу в Україні – Bloomberg
Більче-Волицько-Угерське підземне сховище, що розташовано за 100 км від кордону України з Європейським Союзом, може вмістити вчетверо більше природного газу, ніж найбільше сховище в Німеччині. Воно легко підключається до енергосистем Євросоюзу і може стати важливою частиною зусиль блоку щодо гарантування безпеки енергопостачання та протидії путіну.
Про це пише Bloomberg.
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Зберігання життєво важливого палива в країні, що зазнає ракетних ударів і атак на критичну енергетичну інфраструктуру, може здатися шаленою ідеєю. Але її прихильники говорять, що багато сховищ розташовано досить далеко від лінії фронту, і деякі трейдери вважають, що ризик того вартий. Європейські чиновники зараз вивчають такий варіант.
Інтерес до українського проєкту підігріває й те, що сховища у ЄС зараз уже заповнені більш як на 70%, газ нині порівняно дешевий, і дуже вигідно запасати його на зиму.
«Українське сховище може допомогти збалансувати попит і пропозицію в другій половині літа 2023 року з огляду на їхній відмінний зв’язок із газовими ринками ЄС», — йдеться в заяві німецької комунальної компанії RWE, яка в минулому використовувала українське сховище.
Актуальність питання пов’язана з тим, що в ЄС докладають різних зусиль щодо запобігання паніці, що призвела до рекордних цін на газ і державного втручання торік. Щоб захистити компанії та споживачів, уряди ЄС тоді виділили 646 млрд євро на допомогу, і вони навряд чи зможуть дозволити собі повторення.
Зберігання газу для Європи принесе Україні дохід і зміцнить зв’язки з ЄС, зазначає Bloomberg. Газосховища країни, розташовані в порівняній безпеці на глибині 2 км під землею, мають загальну місткість приблизно 30 млрд кубометрів.
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Оператор «Укртрансгаз» готовий надати європейцям в оренду третину цих площ, що еквівалентно приблизно 10% потреб ЄС у четвертому кварталі минулого року.
«Український ринок пропонує зберігання за фіксованою ставкою, що робить його дуже привабливим і конкурентоспроможним варіантом», — сказав Марко Заальфранк, голова відділу торгових операцій у швейцарській Axpo.
Оскільки страховики зараз уникають України, рівень готовності трейдерів накопичувати газ в Україні залежить від ціноутворення та від того, чи готовий ЄС надати підтримку. Переговори тривають.
Європейська комісія «вивчає, чи можуть і як саме гарантії, що видаються державними установами, сприяти відкриттю доступу до сховищ природного газу в Україні», — заявив представник Єврокомісії Тім Макфі минулого тижня.
«Укртрансгаз» працює над впровадженням гарантій обслуговування для зниження ризиків, пов’язаних із війною, прагнучи стати «банком сили для Європи», йдеться у відповіді компанії на питання Bloomberg. За даними компанії, «попит перевершив її початкові очікування».
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