НКРЕКП вперше видала ліцензію на зберігання енергії — Finance.ua

НКРЕКП вперше видала ліцензію на зберігання енергії
Регулятор вперше видав ліцензію на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, її отримала компанія «Будпауер», засновником якої є KNESS.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 8 червня.
«Таке питання розглядається вперше. Це знакова подія», — прокоментував Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
Інформація щодо обсягів зберігання є конфіденційною, тож регулятор не оприлюднив параметри ліцензії.
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«Budpower є власником промислової установки зберігання енергії — Battery Energy storage system потужністю 1 МВт, яка повністю розроблена, спроєктована та виготовлена в Україні, потужностями групи компаній KNESS. B ролі оператора УЗЕ компанія планує надавати допоміжні послуги та послуги з балансування оператору системи передачі», — прокоментували в KNESS.
За даними аналітичної системи YouControl, засновником компанії «Будпауер», зареєстрованої 14 лютого 2021 року, є вінницька компанія «НЕСС Інвест» (KNESS). Кінцеві бенефіціарні власники — Сергій Шакалов та Євген Дідіченко. Статутний капітал компаніїї становить 10 000 грн.
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