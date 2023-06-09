НКРЕКП вперше видала ліцензію на зберігання енергії — Finance.ua

НКРЕКП вперше видала ліцензію на зберігання енергії Сьогодні 03:14 — Енергетика

НКРЕКП вперше видала ліцензію на зберігання енергії

Регулятор вперше видав ліцензію на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, її отримала компанія «Будпауер», засновником якої є KNESS.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 8 червня.

«Таке питання розглядається вперше. Це знакова подія», — прокоментував Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Інформація щодо обсягів зберігання є конфіденційною, тож регулятор не оприлюднив параметри ліцензії.

«Budpower є власником промислової установки зберігання енергії — Battery Energy storage system потужністю 1 МВт, яка повністю розроблена, спроєктована та виготовлена в Україні, потужностями групи компаній KNESS. B ролі оператора УЗЕ компанія планує надавати допоміжні послуги та послуги з балансування оператору системи передачі», — прокоментували в KNESS.

За даними аналітичної системи YouControl, засновником компанії «Будпауер», зареєстрованої 14 лютого 2021 року, є вінницька компанія «НЕСС Інвест» (KNESS). Кінцеві бенефіціарні власники — Сергій Шакалов та Євген Дідіченко. Статутний капітал компаніїї становить 10 000 грн.

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