НКРЕКП вперше видала ліцензію на зберігання енергії — Finance.ua

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НКРЕКП вперше видала ліцензію на зберігання енергії

Енергетика
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НКРЕКП вперше видала ліцензію на зберігання енергії
НКРЕКП вперше видала ліцензію на зберігання енергії
Регулятор вперше видав ліцензію на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, її отримала компанія «Будпауер», засновником якої є KNESS.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 8 червня.
«Таке питання розглядається вперше. Це знакова подія», — прокоментував Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
Інформація щодо обсягів зберігання є конфіденційною, тож регулятор не оприлюднив параметри ліцензії.
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«Budpower є власником промислової установки зберігання енергії — Battery Energy storage system потужністю 1 МВт, яка повністю розроблена, спроєктована та виготовлена в Україні, потужностями групи компаній KNESS. B ролі оператора УЗЕ компанія планує надавати допоміжні послуги та послуги з балансування оператору системи передачі», — прокоментували в KNESS.
За даними аналітичної системи YouControl, засновником компанії «Будпауер», зареєстрованої 14 лютого 2021 року, є вінницька компанія «НЕСС Інвест» (KNESS). Кінцеві бенефіціарні власники — Сергій Шакалов та Євген Дідіченко. Статутний капітал компаніїї становить 10 000 грн.

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