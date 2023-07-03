Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала рішення після критики Зеленського — Finance.ua

Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала рішення після критики Зеленського Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Тариф на воду залишиться незмінним. НКРЕКП скасувала рішення після критики Зеленського

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду.

Про це повідомили під час засідання комісії.

Зокрема, голова комісії Костянтин Ущаповський заявив, що на період воєнного стану позиція президента є достатньою підставою для того, щоб НКРЕКП скасувала своє рішення.

«Верховний Головнокомандувач (президент, — Ред.) у період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є достатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення», — зазначає Ущаповський.

У зв’язку з цим голова НКРЕКП запропонував скасувати постанову від 29 червня 2023 року. Учасники голосування підтримали це рішення одноголосно.

Голова НКРЕКП також доручив терміново підготувати необхідні матеріали для додаткових консультацій із урядом.

Так, регулятор планує розпочати консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами для напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

Довідка Finance.ua:

раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення неприйнятним;

за його словами, такі рішення Комісії «йдуть урозріз із політикою уряду, який робить все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість — збільшує пенсії, виплачує субсидії всім, хто їх потребує, допомагає регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду»;



у свою чергу, Володимир Зеленський у відеозверненні, реагуючи на повідомлення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду, назвав це рішення ганебним і непрофесійний.



нагадаємо, 30 червня НКРЕКП повідомила на своєму сайті про підвищення тарифів на водопостачання. Зазначалося, що з 1 липня платіжки для українців зростуть на 62 грн на місяць. У середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону. При цьому зазначалося, що тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, залишаються незмінними. Це Харків, Миколаїв і Херсон.



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