С 17 июля военный билет на границе будут проверять у всех мужчин 18−60 лет — ГНСУ Сегодня 17:20 — Личные финансы

С 17 июля военный билет на границе будут проверять у всех мужчин 18−60 лет — ГНСУ

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы коснется всех мужчин в возрасте от 18 до 60. Это может быть как бумажный, так и электронный документ.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

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«16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные. С этим связана и реализация Государственной пограничной службой Украины в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года. Учитывая это, начиная с 00.00 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы», — заявил Демченко.

В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

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По словам Демченко, также основанием для отказа в выезде из Украины будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о подаче такого лица на предмет розыска в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

В то же время категории лиц, которым, согласно Правилам пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд из Украины, в настоящее время не изменились.

Представитель ГНСУ особо подчеркнул, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие отсрочку от призыва или исключенные из военного учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки. (исключении из военного учета) или справки по форме, определенной в приложении 6 к вышеуказанному Порядку.

Українська правда По материалам:

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