В ГПСУ рассказали, сколько платят украинцы за незаконный выезд за границу — Finance.ua
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В ГПСУ рассказали, сколько платят украинцы за незаконный выезд за границу

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В ГПСУ рассказали, сколько платят украинцы за незаконный выезд за границу
В ГПСУ рассказали, сколько платят украинцы за незаконный выезд за границу
В последнее время в ГПСУ фиксируют все более дерзкие попытки пересечения границы.
Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Демченко рассказал, что задача ГПСУ состоит в том, чтобы разоблачать преступные группы, которые организуют незаконные выезды за границу.
«Фактически, все, кто пытается незаконным способом пересечь границу, являются нарушителями и несут ответственность согласно законам Украины. Это административная ответственность», — сказал он.

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Спикер ГПСУ рассказал, что в последнее время пограничники наблюдают более дерзкие попытки преступных групп доставлять в границу группы людей. По его словам, в основном речь идет о 10 — 30 мужчинах. Впрочем, был и рекорд — примерно 47 беглецов.
Преступные группы помогают таких людей переместить как можно ближе к границе, а затем могут делить их на группы поменьше.
«Наша задача — не допускать попыток незаконного пересечения границы, и это ответственность Украины перед странами, с которыми мы граничим», — подчеркнул Демченко.

Сколько платят нарушители

Спикер ГПСУ также добавил, что нарушители готовы платить за побег значительные суммы.
«Обидно, что сами нарушители готовы продолжать обогащать криминалитет, преступные группы, платя им немалые деньги», — сказал Руслан Демченко.
По его словам, суммы колеблются от 3 до 12 тысяч долларов, а порой и больше.
«Есть случаи, когда во время фильтрации самих нарушителей, нами устанавливается, что они платили и по 18 тысяч долларов, и по 20 тысяч долларов. И фактически вместо того, чтобы поддержать Украину и Силы обороны нашей страны, люди продолжают обогащать преступные группы», — заметил спикер.
По материалам:
Телеканал 24
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