С 10 апреля ЕС полноценно вводит новую систему контроля (EES) — детали

С 10 апреля начинает полноценно действовать новая система въезда/выезда (EES). Из-за ее внедрения могут возникнуть большие очереди в аэропорту.
Об этом сообщается на сайте travel-europe.

Въезд/выезд (EES)

Напомним, система въезда/выезда (EES) — это автоматизированная ІТ-система для регистрации граждан стран, не входящих в ЕС, путешествующих на короткий срок, всякий раз, когда они пересекают внешние границы любой из следующих европейских стран, используя систему.
Новая система въезда/выезда (EES) будет введена в 29 странах Европы.

Что теперь

Теперь штампы в паспортах будут заменены цифровыми записями о въезде и выезде, а также об отказе во въезде для путешественников из стран, не входящих в ЕС, прибывающих на короткий срок.
Туристы будут проходить процедуру снятия биометрических данных — их будут фотографировать и снимать отпечатки пальцев.

Цель

EES внедрен для того, чтобы модернизировать системы охраны границ и иммиграционного контроля ЕС, также для борьбы с преступностью и мошенничеством и выявления угроз.
Биометрические паспорта не обязательны для въезда в Европейское экономическое пространство, однако они могут существенно ускорить прохождение новой процедуры.
Владельцам обычных паспортов придется фотографироваться и делать отпечатки пальцев в отдельных кабинках с полицейскими. У детей до 12 лет отпечатки снимать не будут, достаточно фото.
Биометрические данные будут храниться в течение 3 лет, что значительно ускорит проверки в аэропортах. Путешественникам, которые откажутся предоставить биометрические данные, будет автоматически отказано во въезде.
Как ускорить процесс
Людям, желающим ускорить процесс, можно скачать мобильное приложение «Travel to Europe». Это официальное приложение ЕС, специально разработанное для системы EES, которое позволяет предварительно зарегистрироваться (за 72 часа до прибытия) и ускорить прохождение пограничных проверок. Однако все равно придется пройти обязательное собеседование во время пограничного контроля.
Приложение доступно только в Португалии и Швеции, но планируется расширить его использование на всю территорию ЕС.
Ранее Finance.ua писал, что Европейская комиссия установила 12 октября 2025 года для постепенного запуска Системы въезда/выезда, базы данных, которая заменяет ручное проставление штампов в паспортах для краткосрочных посетителей из стран, не входящих в ЕС, на внешних границах Шенгенской зоны.
Также мы предоставляли руководство для беспроблемной первой поездки.
Как EES сочетается с ETIAS
Система EES регистрирует ваши пересечения границы. ETIAS — это отдельное разрешение на поездку для посетителей, у которых нет визы.
Речь шла о том, что ETIAS не является обязательным на момент запуска EES и ожидается, что он появится в последнем квартале 2026 года.
Цель — более четкий подсчет дней, меньше превышений срока пребывания и более быстрые очереди после завершения первой регистрации.
Татьяна Береговая
