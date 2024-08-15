С 1 сентября компании будут штрафовать за ложь о бенефициарах — Finance.ua
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С 1 сентября компании будут штрафовать за ложь о бенефициарах

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С 1 сентября компании будут штрафовать за ложь о бенефициарах
С 1 сентября компании будут штрафовать за ложь о бенефициарах
Закон № 361 обязывает юридические лица поддерживать актуальность информации о конечных бенефициарах и структуре собственности. С 1 сентября за предоставление недостоверных данных будут введены штрафные санкции.
Согласно законодательству, юридические лица должны иметь данные о конечном бенефициарном владельце (КБВ) или информацию о его отсутствии и структуре собственности. Также они обязаны предоставлять сведения о КБВ или его отсутствии и структуре собственности для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
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Закон № 361 также обязывает юридические лица своевременно обновлять информацию о конечных бенефициарах и структуре собственности.
Статьей 5−1 Закона № 361 установлено, что в случае обнаружения органом государственной власти, правоохранительным органом, субъектом первичного финансового мониторинга (СПФМ), другим лицом (если информация касается такого лица) расхождений между сведениями о КБВ и структуре собственности юридического лица (в частности, выявление неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБВ и/или структуре собственности такого лица, содержащегося в Едином государственном реестре) такой орган, субъект или лицо в течение 10 рабочих дней со дня их обнаружения присылает уведомление об обнаруженных расхождениях владельцу Единого государственного реестра.
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Размер штрафа составляет от 17 000 до 340 000 грн и налагается на юридическое лицо за:
  • внесение в документы, которые подаются для государственной регистрации создания юридического лица или смены участников, заведомо ложных сведений о КБВ или его отсутствии, лицами, уполномоченными на совершение таких действий;
  • неподача или несвоевременная подача информации о КБВ или его отсутствии госрегистратору лицами, имеющими полномочия действовать от имени юридического лица.
По материалам:
The page
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