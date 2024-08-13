Бизнес впервые с октября 2023 года снова стал брать валютные кредиты — Finance.ua

Бизнес впервые с октября 2023 года снова стал брать валютные кредиты
Рост кредитов в иностранной валюте юридическим лицам в июле впервые с октября 2023 года превысил темп роста гривневых кредитов: соответственно 1,8% - до $6 млрд и 1,1% - до 557,57 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные статистики Национального банка (НБУ).
Согласно им, процентная ставка по кредитам бизнеса в национальной валюте в прошлом месяце увеличилась на 1,3 п.п. — до 16,5% годовых, тогда как в инвалюте — на 0,7 п.п., до 7,4%.
Население
Здесь гривневые займы за июль увеличились на 2,7% - до 245,64 млрд грн, тогда как валютные после введенного много лет назад запрета на большинство кредитных операций в валюте сохранились на уровне $304 млн.
Ставка потребительских кредитов в нацвалюте снизилась в июле 2024 года на 0,1 п.п. — до 34% годовых, а незначительное финансирование в иностранной валюте произошло по ставке 0,4%, что на 10,4 п.п. ниже показателя июня.
За июль общий кредитный портфель банков вырос на 1,8% и составил 1,08 трлн.
Ставки межбанковских кредитов с июня снизились на 0,9 п. п. — до 13,1%, в частности, по кредитам «овернайт» — на 1,4 п. п., до 12,7% годовых.
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Ранее мы писали, что средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в июле 2024 года составляли 10,7% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад. Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли до 1,1%.
Справка Finance.ua:
- С начала июня банки получили 1356 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 40,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
- Общая профинансированная мощность по выданным бизнесу займам составляет 50,4 мВт (предварительные данные, которые учитывают около 85% портфеля). Наибольшие объемы средств выделены на строительство СЭС (13 мВт) и газопоршневых когенерационных установок (13 мВт). Также финансируется покупка дизельных или бензиновых генераторов. Начато финансирование в 21 области страны.
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Кредиты в Украине
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