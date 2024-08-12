Под какой процент можно разместить депозит в гривне и валюте — Finance.ua

Под какой процент можно разместить депозит в гривне и валюте Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Под какой процент можно разместить депозит в гривне и валюте

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в июле 2024 года составили 10,7% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли до 1,1%.

Таблица: РБК-Украина

Ставки по депозитам в гривне несколько превышают уровень ожидаемой инфляции, которая, по прогнозам правительства и НБУ, до конца года составит около 8−9%.

Ставки по валютным депозитам остаются на минимальном уровне. С начала года курс доллара вырос на 8%, что практически нивелировало разницу в ставках между гривневыми и валютными вкладами.

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Депозитный портфель банков для населения сократился за июль на 0,3% до 1,139 трлн гривен, но превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Таблица: РБК-Украина

Напомним, в июне впервые за длительное время произошло сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе, несмотря на сохранение положительных ставок в реальном измерении.

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