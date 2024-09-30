С 1 октября военный сбор с депозитных доходов может возрасти до 5% — Finance.ua

С 1 октября военный сбор с депозитных доходов может возрасти до 5% Сегодня 10:00 — Кредит&Депозит

С 1 октября военный сбор с депозитных доходов может возрасти до 5%

Пока что на октябрь банкиры не только не планируют повышений, наоборот, подумывают о снижении доходности гривневых вкладов. В лучшем случае, ставки останутся без изменений.

Об этом сообщили «Минфину» руководитель по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка Сергей Анников и начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Руслан Левчин из Укрсиббанка. Они также не ожидают существенных изменений по ставкам в среднем на рынке.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев говорит, что снижение ставки по депозитному сертификату «станет стимулом лишь для незначительной коррекции ставок в отдельных банках». «Некоторые банки могут снизить ставки до 0,5 процентных пункта, учитывая снижение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам», — добавил Руслан Левчин.

Изменениями процентной политики НБУ большинство банков объясняет отсутствие планов по повышению. Об этом сообщил директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Директор департамента казначейства и финансовых институтов, член правления Кредитвест Банка Сергей Ярошенко говорит, что в связи с изменением процентной политики Нацбанка банк будет снижать ставки по вкладам на 3−6 месяцев. Такие же изменения он прогнозирует и в среднем на рынке. «По другим срокам изменений не ожидаем», — добавил банкир.

Рост по ставкам в октябре пока нет никаких оснований прогнозировать, говорит директор по маркетингу Юнекс Банка Алина Компанец. Она также объясняет свой взгляд снижением доходности депсертификатов и увеличением норм резервирования для вкладов на срок до трех месяцев.

«В целом все эти меры скорее стимулируют постепенное уменьшение ставок, чем их рост. Правда, конкуренция между банками за вкладчика в последние месяцы даже обострилась, потому и о сокращении доходности гривневых депозитов говорить пока что нельзя», — объясняет она происходящее на рынке.

Алина Компанец говорит, что сейчас на рынке сложилась достаточно нетривиальная ситуация: ставки по вкладам в национальной валюте на сроки от 3 до 12 месяцев почти идентичны.

«Это реакция рынка не только на дизайн монетарной политики, но и настроения украинцев, которые при чрезвычайной неопределенности пытаются избежать долгих сроков по депозитам, чтобы иметь более свободный доступ к сбережениям.

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Поэтому, на мой взгляд, без радикальных изменений ситуации в стране и на фронте ожидать разворота этого тренда не стоит. А учитывая тот факт, что учетная ставка, по прогнозам, по меньшей мере до конца года будет оставаться неизменной, абсолютные показатели доходности гривневых вкладов не будут меняться в октябре", — считает она.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 сентября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,301 трлн грн, что на 12,5 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физлиц.

С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 66,2 млрд грн, из которых 29,2 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

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