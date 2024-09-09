С 1 октября провайдеры интернета, зарегистрированные как ФЛП, должны перейти на общую систему — Finance.ua

С 1 октября провайдеры интернета, зарегистрированные как ФЛП, должны перейти на общую систему Сегодня 15:28

С 1 октября провайдеры интернета, зарегистрированные как ФЛП, должны перейти на общую систему

С 1 октября провайдеры интернета, находящиеся на упрощенной системе налогообложения — зарегистрированные как физлица-предприниматели (ФЛП), должны перейти на общую систему. Как сообщается, таким образом налоговая намерена получить дополнительные поступления в бюджет в размере 3−4 млрд грн в год.

Вместе с тем интернет-провайдеры предупреждают о возможном росте тарифов из-за требований перехода на общую систему налогообложения. Об этом шла речь на круглом столе в Одессе, пишут на портале ITsider.

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Представители интернет-провайдеров, большинство из которых работают как физические лица-предприниматели (ФЛП), выразили обеспокоенность требованием перехода на общую систему налогообложения с 1 октября. Они считают, что эти изменения могут привести к исчезновению мелких компаний, особенно в сельской местности, и дальнейшей монополизации рынка крупными игроками.

Это грозит не только закрытием малого бизнеса, но и серьезным повышением стоимости интернета для пользователей. В городах, таких как Одесса, цены могут вырасти до 300 гривен в месяц, а в селах — до 1300 гривен и больше.

Руководители интернет-компаний также предупреждают, что потеря конкуренции на рынке неизбежно приведет к ухудшению качества обслуживания и подорожанию услуг. Конкуренция между небольшими провайдерами позволяет обеспечивать адекватные цены и качественный сервис. Но без данной конкуренции рынок не сумеет эффективно развиваться.

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