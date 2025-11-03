С 1 ноября оформить отсрочку можно только через «Резерв+» или ЦПАУ: объяснение Сегодня 09:29

С 1 ноября оформить отсрочку можно только через «Резерв+» или ЦПАУ: объяснение

В Украине с 1 ноября действуют новые правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать документы можно только через приложение «Резерв+» или в центрах предоставления административных услуг. ТЦК и СП больше не будут принимать бумажные заявления.

Об этом сообщили участники пресс-конференции «Изменения в оформлении отсрочек от мобилизации», передает Укринформ.

Отсрочки переходят в цифровой формат

Как сообщил представитель Министерства обороны Орест Дрималовский, новые правила должны упростить процесс оформления отсрочек и сделать его полностью цифровым.

«Более 600 тысяч отсрочек будут автоматически продлены. Если же оформить онлайн нет возможности, можно обратиться в ближайший ЦПАУ», — объяснил руководитель цифровых продуктов Минобороны Мстислав Баник.

Представительница Минцифры Марина Бобраницкая подчеркнула, что ЦПАУ с 1 ноября будут выполнять роль фронт-офиса, то есть будут принимать документы и передавать их в электронной форме в соответствующий ТЦК.

«ЦПАУ не принимает решения о предоставлении отсрочки. Он проверяет документы и пересылает их туда, где военнообязанный стоит на учете», — уточнила она.

После подачи заявления ответ должен поступить в течение одной-двух недель и автоматически появиться в «Резерв+».

QR-код вместо бумажной справки

Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой рассказал, что выписку о действительной отсрочке можно сформировать для дальнейшей печати в приложениях «Дія» и «Резерв+».

Он пояснил, что все условия для отсрочки, которые можно проверить в государственных реестрах, система подтверждает автоматически. После проверки лицо получает услугу автоматически и получает уведомление в Резерв+.

Руководитель Директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков подчеркнул, что очень важно, что сейчас подтверждением предоставления отсрочки будет сам военно-учетный документ в электронной форме.

«В Резерв+ уже „зашиты“ подтверждение отсрочки, основание и все необходимые реквизиты отсрочки, которые могут потребоваться уполномоченным органам для проверки. Поэтому требовать конкретно бумажную справку об отсрочке с 1 ноября у вас никто не будет вправе. Достаточным основанием будет QR-код в приложении или в распечатанном виде», — заявил он.

Чиновники также объяснили, что в случае посторонних манипуляций с документом работники уполномоченных органов не смогут считать код и будут иметь право пригласить лицо в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств.

