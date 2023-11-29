С 1 декабря Минюст будет штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР — Finance.ua

С 1 декабря Минюст будет штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР Сегодня 09:12 — Личные финансы

С 1 декабря Минюст будет штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР

Ранее Минюст утвердил порядок уведомления Минюста об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финмониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о бенефициарах и/или структуре собственности.

Он определяет процедуру уведомления Министерства юстиции Украины как держателя ЕГР об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица.

перенесена дата вступления в силу с 1 октября на 1 декабря. Этот порядок должен был заработать с 1 октября. Но в последний момент Минюст передумал и внес изменения своим Приказом от 27.09.2023 № 3445/5 Приказу № 2542/5 . В частности,

Минюст тогда же прокомментировал этот перенос так: «С целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мер, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя ЕГР об обнаружении расхождений в сведениях о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица, Министерством юстиции Украины выданы соответствующие приказы о переносе даты внедрения новых правил».

Поэтому с 1 декабря заработает Порядок уведомления Минюста об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финмониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о бенефициарах и/или структуре собственности.

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К тому же, с 6 ноября действует порядок проверки данных ЕГР относительно конечного бенефициара и структуры собственности юрлица.

Также с этой даты вступил в силу порядок привлечения к ответственности и порядок определения размеров штрафов за нарушения в сфере госрегистрации юрлиц относительно ложных данных о бенефициарах и непредставления такой информации регистратору.

Маловероятно, что Минюст снова перенесет начало применения порядков.

Так что с 1 декабря он начнет налагать штрафы за такие расхождения.

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