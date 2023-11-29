С 1 декабря Минюст будет штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР — Finance.ua
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С 1 декабря Минюст будет штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР

Личные финансы
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С 1 декабря Минюст будет штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР
С 1 декабря Минюст будет штрафовать за недостоверные данные о бенефициарах в ЕГР
Ранее Минюст утвердил порядок уведомления Минюста об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финмониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о бенефициарах и/или структуре собственности.
Он определяет процедуру уведомления Министерства юстиции Украины как держателя ЕГР об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица.
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Этот порядок должен был заработать с 1 октября. Но в последний момент Минюст передумал и внес изменения своим Приказом от 27.09.2023 № 3445/5 к Приказу № 2542/5. В частности, перенесена дата вступления в силу с 1 октября на 1 декабря.
Минюст тогда же прокомментировал этот перенос так: «С целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мер, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя ЕГР об обнаружении расхождений в сведениях о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица, Министерством юстиции Украины выданы соответствующие приказы о переносе даты внедрения новых правил».
Поэтому с 1 декабря заработает Порядок уведомления Минюста об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финмониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о бенефициарах и/или структуре собственности.
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К тому же, с 6 ноября действует порядок проверки данных ЕГР относительно конечного бенефициара и структуры собственности юрлица.
Также с этой даты вступил в силу порядок привлечения к ответственности и порядок определения размеров штрафов за нарушения в сфере госрегистрации юрлиц относительно ложных данных о бенефициарах и непредставления такой информации регистратору.
Маловероятно, что Минюст снова перенесет начало применения порядков.
Так что с 1 декабря он начнет налагать штрафы за такие расхождения.
По материалам:
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