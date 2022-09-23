Выписка из ЕГР: порядок получения — Finance.ua

Выписка из ЕГР: порядок получения Вчера 19:29 — Личные финансы

Выписка из ЕГР: порядок получения

ЕГР является единственной государственной информационной системой, обеспечивающей сбор, накопление, обработку, защиту, учет и предоставление информации о юридических лицах, физических лицах-предпринимателях и общественных формированиях, не имеющих статуса юридического лица.

Об этом пишет Министерство юстиции.

Сведения из Единого государственного реестра предоставляются в виде выписки. В бумажной форме она предоставляется по запросу путем обращения заявителя к уполномоченному субъекту государственной регистрации, в центр предоставления административных услуг или к нотариусу. Вместе с запросом заявитель представляет документ, подтверждающий внесение платы за предоставление выписки из Единого государственного реестра.

Форма запроса о предоставлении выписки из ЕГР размещена на сайте Минюста по ссылке

На период военного положения и в течение месяца со дня его прекращения или отмены сведения из ЕГР и ГРВП по обращениям физических и юридических лиц предоставляются государственными регистраторами, нотариусами, а также администраторами центров предоставления административных услуг.

Перечень административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения, обнародован на официальном сайте Министерства юстиции Украины по ссылке

Список субъектов государственной регистрации, которыми в условиях военного положения проводится государственная регистрация, обнародуется и обновляется на официальном сайте Министерства юстиции Украины по ссылке

Перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия по ценному имуществу, обнародован по ссылке

Таким образом, для получения информации из Единого государственного реестра физические и юридические лица могут обратиться к государственному регистратору, нотариусу, а также к администратору центра предоставления административных услуг.

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