В Минюсте рассказали, когда в Украине полноценно заработает е-декларирование — Finance.ua
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В Минюсте рассказали, когда в Украине полноценно заработает е-декларирование

Казна и Политика
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В Минюсте рассказали, когда в Украине полноценно заработает е-декларирование
В Минюсте рассказали, когда в Украине полноценно заработает е-декларирование
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что сейчас идет подготовительный этап для возобновления е-декларирования, но декларации должны быть поданы до конца января 2024 года.
«Сейчас проходит нормирование функционала действий органов госвласти относительно того, кто и как будет имплементировать закон. Сейчас собирается информация и НАПК разрабатывает подзаконные нормативные акты… Формируются перечень должностей, по которым декларации останутся закрытыми. В частности, это касается воюющих военнослужащих, ВСУ, Пограничной службы. Исключение — члены ВВК, лица, отвечающие за закупки. Эти категории будут подавать декларации», — сказал он в эфире национального телемарафона.
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По его словам, сейчас идет подготовительный период, чтобы разделить эти категории и обеспечить «программное обеспечение, раскрывающее отдельные декларации».
«Но в любом случае до дедлайна, до 31 января 2024 года все декларации должны быть поданы и будут раскрыты для публики. Один месяц на подготовку подзаконных нормативных актов, урегулирования, кто является рисковой категорией для проведения полных проверок. В течение двух месяцев, по идее, у нас должно работать программное обеспечение, которое позволит открывать категории государственных служащих, политиков, а отдельные категории оставлять закрытыми», — добавил министр.

Справка Finance.ua:

  • 10 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций;
  • принятие закона о возобновлении декларирования необходимо Украине для начала переговоров о вступлении в ЕС, а также является «структурным маяком» в меморандуме с МВФ по программе расширенного финансирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Радіо Свобода
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