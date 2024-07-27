С 1 августа подорожает цифровая транспортная карта в Киеве — Finance.ua
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С 1 августа подорожает цифровая транспортная карта в Киеве

Технологии&Авто
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С 1 августа подорожает цифровая транспортная карта в Киеве
С 1 августа подорожает цифровая транспортная карта в Киеве, Фото: kyivcity.gov.ua
С 1 августа стоимость цифровой транспортной карты Киева составит 50 грн.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, ссылаясь на главный информационно-вычислительный центр.
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При этом виртуальная транспортная карта все равно будет на 50% дешевле пластиковой, которая подорожала в апреле до 75 грн.
Цифровая транспортная карта предлагает:
  • удобство: всегда под рукой в ​​смартфоне;
  • экономию: дешевле, чем пластиковая карта;
  • скорость: оплата проезда в считаные секунды;
  • безопасность: цифровая транспортная карта невозможно потерять.
«Изменение стоимости позволит и далее предлагать удобный и надежный сервис в условиях аварийных отключений и повышения стоимости электроэнергии, которая является основой обслуживания цифровых карт и обеспечения эмиссии носителей электронного билета», — отметили в КГГА.
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Напомним, что стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет 8 грн за одну поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и 15 грн — в городской электричке.
По материалам:
Finance.ua
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