С 1 августа подорожает цифровая транспортная карта в Киеве — Finance.ua

С 1 августа подорожает цифровая транспортная карта в Киеве Сегодня 07:02 — Технологии&Авто

С 1 августа подорожает цифровая транспортная карта в Киеве, Фото: kyivcity.gov.ua

С 1 августа стоимость цифровой транспортной карты Киева составит 50 грн.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, ссылаясь на главный информационно-вычислительный центр.

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При этом виртуальная транспортная карта все равно будет на 50% дешевле пластиковой, которая подорожала в апреле до 75 грн.

Цифровая транспортная карта предлагает:

удобство: всегда под рукой в ​​смартфоне;

экономию: дешевле, чем пластиковая карта;



скорость: оплата проезда в считаные секунды;



безопасность: цифровая транспортная карта невозможно потерять.



«Изменение стоимости позволит и далее предлагать удобный и надежный сервис в условиях аварийных отключений и повышения стоимости электроэнергии, которая является основой обслуживания цифровых карт и обеспечения эмиссии носителей электронного билета», — отметили в КГГА.

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Напомним, что стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет 8 грн за одну поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и 15 грн — в городской электричке.

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