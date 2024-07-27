С 1 августа подорожает цифровая транспортная карта в Киеве — Finance.ua

С 1 августа подорожает цифровая транспортная карта в Киеве
С 1 августа стоимость цифровой транспортной карты Киева составит 50 грн.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, ссылаясь на главный информационно-вычислительный центр.
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При этом виртуальная транспортная карта все равно будет на 50% дешевле пластиковой, которая подорожала в апреле до 75 грн.
Цифровая транспортная карта предлагает:
- удобство: всегда под рукой в смартфоне;
- экономию: дешевле, чем пластиковая карта;
- скорость: оплата проезда в считаные секунды;
- безопасность: цифровая транспортная карта невозможно потерять.
«Изменение стоимости позволит и далее предлагать удобный и надежный сервис в условиях аварийных отключений и повышения стоимости электроэнергии, которая является основой обслуживания цифровых карт и обеспечения эмиссии носителей электронного билета», — отметили в КГГА.
Напомним, что стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет 8 грн за одну поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и 15 грн — в городской электричке.
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