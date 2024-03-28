С 1 апреля в Украине возрастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных — Finance.ua
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С 1 апреля в Украине возрастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных

Казна и Политика
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С 1 апреля в Украине возрастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных
С 1 апреля в Украине возрастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных
С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине возрастет до 8 тысяч гривен, в связи с этим увеличатся компенсационные выплаты работодателям.
Об этом пишет УНН, ссылаясь на Государственную службу занятости.
«С 1 апреля 2024 года, согласно Закону „О Государственном бюджете Украины на 2024 год“, минимальная заработная плата в Украине повысится до 8 тыс. гривен. В этой связи изменится размер некоторых выплат, касающихся сферы занятости, размер которых согласован с минимальной зарплатой», — объяснили в Госслужбе занятости.
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В частности, повышение размера минимальной заработной платы в Украине повлияет на размер компенсационных выплат работодателям. А именно:
Компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет, и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца, теперь составит 8 тыс. грн (50% фактических расходов на оплату труда, но не более размера минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев на каждый нечетный месяц работы работника.
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Компенсация за трудоустройство молодежи среди зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет — у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место; уволенных со срочной военной/альтернативной службы — на первое рабочее место) увеличится до 4 тыс. грн (не более 50 процентов минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев на каждый нечетный месяц работы работника.
Компенсация за трудоустройство зарегистрированных безработных, которые находятся в этом статусе более 1 месяца и имеют дополнительные гарантии в трудоустройстве или тех, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного более 6 месяцев, повысится до 3520 грн (не более двойного размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от размера минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 12 месяцев за каждый нечетный месяц работы работника.
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Компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время действия военного положения с 1 апреля 2024 года составит 8 тыс. грн (1 минимальная зарплата за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда). Продолжительность такой компенсации составляет не более 3 месяцев, для людей с инвалидностью не более 6 месяцев.
Кроме того, до 16 тыс. гривен увеличится компенсация расходов работодателя на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости ВПЛ (не выше двух размеров минимальной заработной платы или начисленной с нее соответствующей суммы в случае, если лицо работало неполный месяц). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев, для лиц с дополнительными гарантиями в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц.
С 1 апреля в Украине возрастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных
Увеличится и размер пособия по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП — до 4 тыс. грн (не выше 50% размера минимальной заработной платы). Продолжительность такого пособия составляет не более 180 календарных дней в течение 36 месяцев.
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«Максимальный размер оплаты труда за участие в общественно-полезных работах тоже возрастет и с 1 апреля составит 12 тыс. грн в месяц (не более полутора размеров минимальной заработной платы за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда)», — подытожили в Госслужбе занятости.
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По материалам:
Укрінформ
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