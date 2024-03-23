С какими трудностями сталкиваются украинские работники при поиске работы, и как изменились зарплаты (инфографика) — Finance.ua
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С какими трудностями сталкиваются украинские работники при поиске работы, и как изменились зарплаты (инфографика)

Личные финансы
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С какими трудностями сталкиваются украинские работники при поиске работы, и как изменились зарплаты (инфографика)
С какими трудностями сталкиваются украинские работники при поиске работы, и как изменились зарплаты (инфографика)
Украинские работники отметили, что главная проблема при поиске работы — зарплаты, которые предлагают работодатели. В общей сложности недовольны предлагаемыми суммами 41% участников соответствующего опроса.
Кадровый портал grc.ua опубликовал результаты Всеукраинского исследования «Барометр рынка труда Украины 2023. Прогнозы на 2024 год».
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С какими трудностями сталкиваются работники при поиске работы

  • не могут найти работу с достойной оплатой — 41% кандидатов;
  • уменьшение количества вакансий в профессии — 29%;
  • не могут найти работу из-за дискриминации по возрасту — 23%;
  • на поиск работы тратится больше сил и времени — 22%;
  • отсутствие фидбека от рекрутеров после собеседования и при откликах на вакансии — 22%;
  • отсутствие обратной связи после прохождения собеседования — 21%.
По данным исследования, большинство украинцев (62% опрошенных) не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут трудности с поиском новой работы.
В то же время 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. Каждый десятый претендент — на 6−15%. Тех же, кто готов уступить 16−25% зарплаты, только 5%.
С какими трудностями сталкиваются украинские работники при поиске работы, и как изменились зарплаты (инфографика)

Зарплата по результатам работы

В свою очередь работодатели отмечают, что стремятся «удерживать баланс материальной и нематериальной мотивации».
Некоторые из опрошенных работодателей готовятся к внедрению системы четкой привязки зарплаты к фактическому результату работы.
«Это позволит работникам влиять на свой заработок, а нам как бизнесу контролировать фонд оплаты труда. Также мы постоянно анализируем рыночные зарплаты, чтобы держать руку на пульсе рыночных условий и не допускать недооценки наших работников», — рассказала директор по персоналу «Ватаг Груп» Лилия Меликян.
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Только 28% опрошенных украинцев сообщили, что в настоящее время в полном объеме получают ту же зарплату, что и до полномасштабной войны.
У остальных произошли конфигурации — причем как в сторону повышения, так и понижения оплаты труда.
С какими трудностями сталкиваются украинские работники при поиске работы, и как изменились зарплаты (инфографика)
При этом 9% опрошенных сообщили о росте зарплаты на 10−30%. А кроме того:
  • 7% стали получать больше с учетом их индивидуальной эффективности;
  • 4% рассказали о повышении более чем на 40%;
  • у 5% зарплата выросла только за счет индексации;
  • 3% сообщили о повышении на 5%.
О сокращении зарплаты на 10−30% сообщили 12% опрошенных. О том, что стали получать меньше на 50% - 8%.
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На 40−50% зарплаты уменьшились у 7% опрошенных. На 5% сократились зарплаты 3% респондентов.
Напомним, в Украине для наемного работника или лица, работающего по гражданско-правовому договору, Налоговый кодекс Украины определяет налоговую нагрузку в виде следующих платежей:
  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;
  • военный сбор — 1,5%;
  • единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%.
По материалам:
Обозреватель
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