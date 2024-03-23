С какими трудностями сталкиваются украинские работники при поиске работы, и как изменились зарплаты (инфографика) — Finance.ua

С какими трудностями сталкиваются украинские работники при поиске работы, и как изменились зарплаты (инфографика) Сегодня 12:01 — Личные финансы

С какими трудностями сталкиваются украинские работники при поиске работы, и как изменились зарплаты (инфографика)

Украинские работники отметили, что главная проблема при поиске работы — зарплаты, которые предлагают работодатели. В общей сложности недовольны предлагаемыми суммами 41% участников соответствующего опроса.

Кадровый портал grc.ua опубликовал результаты Всеукраинского исследования «Барометр рынка труда Украины 2023. Прогнозы на 2024 год».

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С какими трудностями сталкиваются работники при поиске работы

не могут найти работу с достойной оплатой — 41% кандидатов;

уменьшение количества вакансий в профессии — 29%;



не могут найти работу из-за дискриминации по возрасту — 23%;



на поиск работы тратится больше сил и времени — 22%;



отсутствие фидбека от рекрутеров после собеседования и при откликах на вакансии — 22%;



отсутствие обратной связи после прохождения собеседования — 21%.



По данным исследования, большинство украинцев (62% опрошенных) не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут трудности с поиском новой работы.

В то же время 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. Каждый десятый претендент — на 6−15%. Тех же, кто готов уступить 16−25% зарплаты, только 5%.

Зарплата по результатам работы

В свою очередь работодатели отмечают, что стремятся «удерживать баланс материальной и нематериальной мотивации».

Некоторые из опрошенных работодателей готовятся к внедрению системы четкой привязки зарплаты к фактическому результату работы.

«Это позволит работникам влиять на свой заработок, а нам как бизнесу контролировать фонд оплаты труда. Также мы постоянно анализируем рыночные зарплаты, чтобы держать руку на пульсе рыночных условий и не допускать недооценки наших работников», — рассказала директор по персоналу «Ватаг Груп» Лилия Меликян.

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Скольким украинцам сократили зарплаты

Только 28% опрошенных украинцев сообщили, что в настоящее время в полном объеме получают ту же зарплату, что и до полномасштабной войны.

У остальных произошли конфигурации — причем как в сторону повышения, так и понижения оплаты труда.

При этом 9% опрошенных сообщили о росте зарплаты на 10−30%. А кроме того:

7% стали получать больше с учетом их индивидуальной эффективности;

4% рассказали о повышении более чем на 40%;

у 5% зарплата выросла только за счет индексации;

3% сообщили о повышении на 5%.

О сокращении зарплаты на 10−30% сообщили 12% опрошенных. О том, что стали получать меньше на 50% - 8%.

На 40−50% зарплаты уменьшились у 7% опрошенных. На 5% сократились зарплаты 3% респондентов.

Напомним, в Украине для наемного работника или лица, работающего по гражданско-правовому договору, Налоговый кодекс Украины определяет налоговую нагрузку в виде следующих платежей:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;

военный сбор — 1,5%;

единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%.

Обозреватель По материалам:

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