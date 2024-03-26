Зарплаты в Украине растут в начале 2024 года: в Минэкономики назвали причины — Finance.ua
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Зарплаты в Украине растут в начале 2024 года: в Минэкономики назвали причины

Личные финансы
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Зарплаты в Украине растут в начале 2024 года: в Минэкономики назвали причины
Зарплаты в Украине растут в начале 2024 года: в Минэкономики назвали причины
Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Министерства экономики.
По данным министерства, средняя зарплата в резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен (16 464 грн в начале 2023 года). Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года).
Кроме того, по данным Госстата, в четвертом квартале средняя плата в Украине выросла до 19 231 гривны. Год назад платили 15 436 гривен.
Зарплаты в Украине растут в начале 2024 года: в Минэкономики назвали причины
В 2023 году самая высокая зарплата была в сфере Информация и телекоммуникации — 37 946 гривен. На втором месте Финансовая и страховая деятельность — 34 393 гривны.
Зарплаты в Украине растут в начале 2024 года: в Минэкономики назвали причины
По данным Минэкономики, с апреля 2022 года наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, однако их количество так и не достигло довоенного уровня, что в целом негативно отразилось на показателях рынка труда. Так, по состоянию на декабрь 2023 года в Украине было 8,906 млн застрахованных лиц, а два года назад — 9,807 млн.
Зарплаты в Украине растут в начале 2024 года: в Минэкономики назвали причины

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет на 16,9% после роста на 20,1% в 2023 году;
  • по данным Work.ua, в феврале средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн;
  • с 1 апреля минимальную зарплату повысят с 7100 до 8000 грн. В результате увеличатся минимальные суммы налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
РБК-Україна
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