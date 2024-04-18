С 1 апреля проводится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров: кто сколько получает — Finance.ua

С 1 апреля проводится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров: кто сколько получает Сегодня 09:03 — Личные финансы

С 1 апреля проводится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров: кто сколько получает

Согласно украинскому законодательству, с 1 апреля проводится автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам за стаж, приобретенный в последние два года.

Об этом пишет Минсоцполитики.

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От чего зависит сумма

Размер пенсии зависит не только от размера заработной платы, но и от страхового стажа (т.е. периода, за который человек платит Единый страховой взнос — ЕСВ). Поскольку со временем — когда человек работает — страховой стаж у пенсионера увеличивается, то и размер пенсии должен также увеличиваться. Поэтому 1 апреля пенсии работающим пенсионерам пересчитывают.

Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия.

Лично обращаться для проведения перерасчета никуда не нужно: он происходит автоматически, по данным, содержащим Государственный реестр застрахованных лиц.

Скольким пересчитали

В этом году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров. Это около 6,2% от их общего количества (на 1 января 2024 г. в Украине насчитывалось 10,51 млн пенсионеров).

Выплата повышенных пенсий состоится в июне и 2024 г. (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за 1 квартал. А такие отчеты будут подаваться по май.

Для подавляющего большинства пенсионеров — более 10 млн — 1 марта произошла индексация пенсий , в третий раз — за время полномасштабной войны.

С 1 марта 2024 года:

минимальная пенсия в Украине увеличилась с 2 093 грн до 2 361 грн,

максимальная — с 20 930 грн до 23 610 грн.

средний размер составил — 5791 грн (на 10,6% больше по сравнению с мартом прошлого года).

Справка Finance.ua:

в Раде хотят повысить показатель соотношения средней пенсии и средней зарплаты до 60%. На сегодня оно составляет около 30%. Стратегическая цель — повысить этот показатель до 60%. Об этом сообщила председатель комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Верховной Рады и депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова;

выплаты пенсионерам от ООН продлили на три месяца: кто имеет право на деньги. Программу дополнительного пособия для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлили еще на 3 месяца: апрель, май и июнь. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного Фонда Украины;

соответствующие условиям программы пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях будут получать выплаты от ВПП ООН.

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