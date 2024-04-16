ПФУ назвал условие для перерасчета выплат работающим пенсионерам — Finance.ua

ПФУ назвал условие для перерасчета выплат работающим пенсионерам Сегодня 15:30 — Личные финансы

ПФУ назвал условие для перерасчета выплат работающим пенсионерам

Пенсионный фонд Украины пояснил , при каком условии работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 апреля.

«Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии пенсионер получил менее 24 месяцев страхового стажа, автоматический перерасчет пенсии осуществляется при условии, что после назначения или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет», — говорится в сообщении.

Читайте также В Раде хотят повысить показатель соотношения средней пенсии и средней зарплаты до 60%

В этом случае учитывается фактически приобретенный пенсионером после назначения или предыдущего перерасчета пенсии страховой стаж. Заработная плата для расчета пенсии не меняется.

Напомним, ранее эксперт по пенсионному делу, журналист Сергей Коробкин заявлял , что с 1 апреля 2024 года был анонсирован перерасчет пенсий для граждан, продолжающих работать. Но по факту этого перерасчета с 1 апреля не будет. «Уже анонсирован перерасчет пенсий для граждан, продолжающих работать. Но по факту этого перерасчета с 1 апреля 2024 года не будет. То есть он будет, но позже. Перерасчет сделают, скорее всего, в мае, а доплаты сделают в июне. Перерасчет будет сделан не для всех граждан, а предварительно для 600 тысяч», — сказал эксперт.

Читайте также Как пенсионеру дистанционно проверить назначение пенсии

По данным ПФУ, в Украине после индексации с 1 марта пенсионные выплаты выросли в среднем на 397,07 грн, средний размер пенсии составляет 5 792,02 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.