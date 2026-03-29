0 800 307 555
ру
С 1 апреля части пенсионеров пересчитают выплаты

Личные финансы
42
Кому из работающих пенсионеров пересчитают выплаты с 1 апреля
С 1 апреля 2026 года в Украине состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кому пересчитают выплаты

Как отмечают в ПФУ, со следующего месяца автоматически пересчитают пенсии тем, кто по состоянию на 1 марта официально отработал после назначения пенсии/предыдущего перерасчета 24 месяца. Или отработал меньше, но со времени предыдущего пересчета прошло 2 года.
Пенсионерам с 24 и более месяцами страхового стажа перерасчет производится с учетом этого стажа.
При вычислении могут учитывать заработок, на основе которого пенсия уже была назначена, или заработок, получаемый человеком после назначения / предварительного перерасчета пенсии.
Если пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа после последнего перерасчета, автоматический перерасчет произойдет не ранее чем через два года после его назначения / предыдущего перерасчета только с учетом приобретенного страхового стажа.

Что нужно сделать некоторым пенсионерам до 1 апреля

До этого Finance.ua отмечал, что для части пенсионеров приближается важный дедлайн — к 1 апреля 2026 года нужно подать уведомление о неполучении пенсионных или страховых выплат от рф.
Это касается тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или выехали с них и еще не перевели выплаты по новому месту. Подача уведомления — необходимое условие для продолжения начисления украинской пенсии.
Подать можно онлайн в личном кабинете на Портале ПФУ.
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионный фондПенсионер
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems