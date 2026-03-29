С 1 апреля части пенсионеров пересчитают выплаты

Кому из работающих пенсионеров пересчитают выплаты с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в Украине состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кому пересчитают выплаты

Как отмечают в ПФУ, со следующего месяца автоматически пересчитают пенсии тем, кто по состоянию на 1 марта официально отработал после назначения пенсии/предыдущего перерасчета 24 месяца. Или отработал меньше, но со времени предыдущего пересчета прошло 2 года.

Пенсионерам с 24 и более месяцами страхового стажа перерасчет производится с учетом этого стажа.

При вычислении могут учитывать заработок, на основе которого пенсия уже была назначена, или заработок, получаемый человеком после назначения / предварительного перерасчета пенсии.

Если пенсионер приобрел менее 24 месяцев страхового стажа после последнего перерасчета, автоматический перерасчет произойдет не ранее чем через два года после его назначения / предыдущего перерасчета только с учетом приобретенного страхового стажа.

Что нужно сделать некоторым пенсионерам до 1 апреля

До этого Finance.ua отмечал , что для части пенсионеров приближается важный дедлайн — к 1 апреля 2026 года нужно подать уведомление о неполучении пенсионных или страховых выплат от рф.

Это касается тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или выехали с них и еще не перевели выплаты по новому месту. Подача уведомления — необходимое условие для продолжения начисления украинской пенсии.

Подать можно онлайн в личном кабинете на Портале ПФУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.