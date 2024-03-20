Рынок труда стабилизировался: бизнес испытывает потребность в работниках — Finance.ua

Рынок труда стабилизировался: бизнес испытывает потребность в работниках Сегодня 11:05 — Казна и Политика

Рынок труда стабилизировался: бизнес испытывает потребность в работниках

Ситуация на рынке труда постепенно стабилизировалась и бизнес нуждается в работниках.

Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

«Это действительно так, начиная с 2023 года ситуация на рынке труда постепенно стабилизировалась и бизнес сейчас испытывает потребность в работниках, что фиксируют и сайты по поиску работы, и мы в Государственной службе занятости. В настоящее время количество актуальных вакансий ресурса Службы ежедневно составляет почти 50 тыс. единиц, что почти вдвое больше, чем в прошлом году», — сказала Жовтяк в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопросы о росте количества вакансий.

По ее словам, такая же тенденция прослеживается и на Едином портале вакансий, где объединены предложения работы не только Службы, но и таких ресурсов как: Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua и ua.jooble.org.

«Если в конце прошлого года там было 200 тыс. предложений работы, то на сегодняшний день это почти 230 тыс. вакансий», — добавила она.

Структура вакансий

За последние два года структура вакансий почти не изменилась, в частности, много представлено вакансий для представителей таких профессий: продавец, водитель, бухгалтер, повар, грузчик, врач, швея, учитель, электрик, воспитатель, фармацевт, автослесарь, токарь, психолог.

«Этих вакансий всегда было много. Также есть запрос на строителей, и он будет расти. И здесь вопрос в том, что на сегодняшний день у нас нет такого количества мужчин на учете, которое необходимо в строительной отрасли. То есть пока будет ощущаться действительно нехватка кадров в этой сфере», — отметила она.

Кто обращается

Что касается соискателей работы, которые обращаются за услугами в Службу занятости, то, по словам Жовтяк, среди них больше всего бывших работников сферы торговли, на втором месте люди, работавшие в государственном управлении, а далее следует сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

«До 2022 года на рынке труда было недостаточное количество рабочих мест, однако сегодня основными проблемами являются профессионально-квалификационный дисбаланс, нехватка квалифицированных кадров. В разрезе регионов ситуация еще более угрожающая. Ведь большое количество людей уехало за границу, много внутренне перемещенных граждан, мобилизация», — констатировала глава ведомства, отметив, что больше всего вакансий в больших областях: Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и в Киеве.

Зарплата

«Средняя заработная плата вакансий Единого портала составляет 19 тыс. грн. Однако есть предложения для швей с зарплатой 45 тыс. грн, для водителей — 50 тыс. грн», — рассказала Жовтяк.

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