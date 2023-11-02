Рынок труда постепенно восстанавливается: сколько сейчас вакансий и как изменились заработные платы (инфографика) — Finance.ua

Рынок труда постепенно восстанавливается: сколько сейчас вакансий и как изменились заработные платы (инфографика) Сегодня 08:01 — Личные финансы

Рынок труда постепенно восстанавливается: сколько сейчас вакансий и как изменились заработные платы (инфографика)

Рынок труда постепенно восстанавливается, и количество вакансий растет.

Об этом свидетельствуют результаты исследований robota.ua.

Количество вакансий и резюме

На сайте robota.ua зафиксировано почти 90% от количества вакансий от уровня начала 2022 года.

Ключевой показатель, важный для работодателей — это соотношение количества кандидатов и количества вакансий. На данный момент — это 3 резюме на 1 вакансию, что соответствует почти довоенному уровню.

Инфографика: robota.ua

Лидер по количеству вакансий — Киевская область (35 081 объявление), на втором месте — Львовская (7 374). И далее — Днепропетровская (6990 вакансий), Одесская (5794) и Харьковская области (4116).

Рейтинг областей по количеству резюме несколько отличается — Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Львовская и Одесская области соответственно.

Уровень заработных плат

Есть два ключевых зарплатных показателя — средний уровень денежного вознаграждения, которое предлагают работодатели, и средний уровень зарплаты, которую хотят получать кандидаты.

Инфографика: robota.ua

До начала полномасштабного вторжения работодатели в среднем готовы были платить на 445 грн меньше, чем ожидали соискатели. Сейчас эта разница составляет 2835 грн. То есть, разрыв увеличился в 6 раз. Но в ситуации дефицита вакансий — преимущество на стороне того, кто ищет работу.

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В сентябре 2023 года robota.ua опрашивала украинских работодателей на предмет того, проводила ли компания повышение зарплат в этом году. Треть компаний не повышала зарплаты, еще треть — увеличили уровень вознаграждения на 5−10%. И 30% работодателей повысили зарплату на 11−20%.

Инфографика: robota.ua

Ожидания соискателей от работодателей

За последние три года у украинцев почти полностью трансформировалось видение критериев, важнейших при выборе работодателя. Единственное, что осталось неизменным — размер зарплаты все еще играет ключевую роль для соискателей (93% в 2020 году и 80% в 2023 году).

Кроме того, до пандемии для кандидатов была важна удаленность офиса от дома, возможность карьерного роста, узнаваемость компании работодателя и дополнительные бенефиты, например, корпоративы или медицинское страхование.

Сегодня во время войны украинцы делают свой выбор, опираясь на прозрачность трудоустройства, гибкость графика работы, возможность карьерного роста и комфортные условия труда, такие как наличие офиса и безопасность.

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