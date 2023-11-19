Рынок труда Евросоюза потребует 11 млн работников IT-сферы, которых будут привлекать из-за пределов ЕС — Finance.ua
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Рынок труда Евросоюза потребует 11 млн работников IT-сферы, которых будут привлекать из-за пределов ЕС

Мир
18
Рынок труда Евросоюза потребует 11 млн работников IT-сферы, которых будут привлекать из-за пределов ЕС
Рынок труда Евросоюза потребует 11 млн работников IT-сферы, которых будут привлекать из-за пределов ЕС
Рынок труда Евросоюза уже в ближайшее время потребует около 1,5 млн специалистов в отраслях, связанных с «зеленым переходом», и 11 млн работников IT-сферы — их будут привлекать из-за пределов ЕС.
Об этом заявил руководитель группы по вопросам прозрачности и признания навыков и квалификаций Европейской комиссии Кун Номден во время онлайн-выступления на IV Международном форуме «Человеческий капитал: навыки для будущего».
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Он отметил, что рынок труда в Европе сталкивается со значительными вызовами, связанными с влиянием геополитической ситуации, конкурентоспособностью рабочей силы, возможностями развития и инноваций, а также «зеленым переходом».
«То есть есть потребность в новых навыках. Мы на уровне ЕС говорим, что потребуется от 1 до 1,5 млн рабочих мест именно с „зелеными“ навыками. Мы говорим также о том, что развитие IT-технологий нуждается в соответствующих специалистах. Завтра в Европе будет не хватать 11 млн таких специалистов», — сказал Номден.
Население европейских стран стареет, и это тоже меняет ситуацию на рынке труда, пояснил он.
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«Это отражается на возможностях экономического развития Европы. Именно поэтому был принят новый пакет решений по повышению мобильности, навыкам, умениям и талантам. Еврокомиссия приняла три новые инициативы, в частности, в отношении работников третьих стран, определенные нормативные положения по привлечению и развитию талантов. Также есть предложение ЕК, которое должно способствовать лучшему привлечению граждан неевропейских стран, предоставляя им больше возможностей получать рабочие места. Думаю, что это будет возможностью и для граждан Украины», — отметил представитель Еврокомиссии.
В то же время, отметил он, поскольку речь идет о привлечении людей из-за пределов ЕС, возникает вопрос признания их квалификации.
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«Отсюда рекомендация Еврокомиссии по улучшению и усовершенствованию процедуры признания квалификаций. Именно поэтому мы говорим о необходимости дальнейшего развития Национальной рамки квалификаций в Украине и ее лучшего согласования с европейской», — подчеркнул Номден.
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По материалам:
Укрінформ
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