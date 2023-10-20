Рынок недвижимости: как банки снизили ипотечные ставки — Finance.ua

Рынок недвижимости: как банки снизили ипотечные ставки Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Рынок недвижимости: как банки снизили ипотечные ставки

Коммерческие банки снизили ставки ипотечного кредитования — впервые с начала широкомасштабного вторжения. В среднем ставка снизилась сразу на 3%.

Как рассказала первый заместитель председателя правления «Глобус Банка» Елена Дмитриева, сентябрьское снижение размера учетной ставки НБУ до 20% побуждает коммерческие банки к развитию и улучшению условий широкого спектра кредитных и, в частности, ипотечных программ.

«Снижение учетной ставки стало толчком к активизации кредитования, в первую очередь, ипотеки, которая не может развиваться в условиях высоких процентных ставок», — отметила она.

По ее мнению, прежде всего ожидается оживление ипотечного кредитования именно на первичном рынке, который с начала полномасштабной агрессии практически замер.

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По данным Дмитриевой, за первое полугодие 2023 года доля кредитов на первичном рынке в банковской системе составляет всего 1,1% от общего количества выданных ипотечных кредитов. Такие результаты обусловлены не только высокими ставками, но и общим снижением спроса на первичном рынке. Поэтому улучшение условий кредитования поспособствует увеличению спроса на строящуюся недвижимость.

Дмитриева отметила, что наиболее выгодная цена фиксируется в объектах на стадии строительства — стоимость таких квартир на 30−35% меньше жилья после ввода дома в эксплуатацию.

Именно поэтому механизм совместных ипотечных программ банков и девелоперов является весомым источником увеличения спроса: с одной стороны, банк аккредитует девелопера (т.е. фактически подтверждает его способность строить и завершить объект), а с другой — потенциальный покупатель получает кредит на жилье по более доступной стоимости.

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«Кроме того, при получении кредита на первичном рынке покупатель фиксирует стоимость недвижимости в гривне и защищает себя от любых валютных колебаний», — подчеркнула банкир.

Эксперт также предоставила 5 главных советов тем гражданам, которые в ближайшее время планируют приобрести жилье в ипотеку:

обратить внимание на опыт банковского учреждения на ипотечном рынке: он должен быть не менее 5−7 лет;

участвовал/участвует ли банк в государственных ипотечных программах, например, «Доступное жилье под 7%» (программа действовала до полномасштабного вторжения), «єОселя (участие в таких программах является гарантией «чистоты» банка и соответственно безопасности оформления кредита);

размер дополнительных обязательных платежей при оформлении ипотеки (при современной конъюнктуре он не должен превышать 3% от общей суммы займа);

возможность оформления кредита, как на вторичном, так и на первичном рынках жилья (на первичном рынке очень важны общие с девелоперами ипотечные программы, фактически предоставляющие заемщику двойную гарантию безопасного приобретения квартиры).

Эксперт прогнозирует, что после снижения ипотечных ставок количество выданных банковских кредитов на жилье до конца текущего года может возрасти на 20%, но более активное развитие ипотеки может прийтись на первую половину 2024 года. По ее мнению, этому будет способствовать экономическое продвижение страны, благодаря которому учетная ставка будет в дальнейшем снижаться.

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УНІАН По материалам:

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