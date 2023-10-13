Всплеск продаж: где украинцы покупают больше всего квартир во время войны — Finance.ua

Всплеск продаж: где украинцы покупают больше всего квартир во время войны Сегодня 14:05 — Недвижимость

Всплеск продаж: где украинцы покупают больше всего квартир во время войны

За время полномасштабного вторжения рф в Украину рекордсменами по интересу к покупке жилья стали западные регионы нашей страны. Но впоследствии прибавили темпы и Днепр, Винница, Кропивницкий. Эти города также стали хабами и принимали людей, вынужденно покинувших и потерявших дома.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказывает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Она назвала регионы, где за время войны зафиксирован наибольший рост количества сделок по покупке квартир.

В каких регионах чаще всего покупают жилье во время войны

Сейчас мы видим по всей стране — в регионах, которые далеки от боевых действий — период умеренного роста спроса на жилье, комментирует Виктория Берещак.

По ее словам, можно констатировать, что где-то с середины весны комфорт+ смог вернуть себе примерно четверть от объемов продаж «довоенного» периода. Но это касается отнюдь не всех проектов, но только подпадающих под две ключевые характеристики:

Демонстрируют достаточные темпы строительной активности стабильно (минимум 6−8% готовности в месяц или 1 этаж монолита в теплый сезон); Выигрывают конкуренцию за внимание за счет ликвидного формата: полифункциональный квартал, кластер, эко-комплекс, многофункциональный комплекс по принципу «город в городе».

«В начале полномасштабной войны за счет внутренней миграции и отложенного спроса в период закрытых реестров, когда люди и предпочли бы осесть на новом месте и завести квартиры из-за психологического беспокойства, но не имели такой возможности, несколько месяцев мы действительно наблюдали ажиотажную заинтересованность в покупке недвижимости в отдельных регионах», — объясняет собеседница.

Тогда рекордсменами были:

Львовский регион;

Закарпатье (Ужгород);

Ивано-Франковск;

Тернополь.

«Ускорили темп и Днепр, Винница, Кропивницкий, которые также стали хабами и принимали людей, вынужденно покинувших и даже потерявших дома», — отмечает она.

Интересно, что в западных областях активнее покупали и на первичном (он там более развит), а в центральных и восточных областях (Днепр) тогда в фаворе был вторичный рынок.

«Если говорить за количество сделок с начала года до момента по состоянию на сейчас на первичном рынке, то условное распределение примерно такое: до 35% Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, где Львов забирает львиную долю до 25%, до 25% - Киевский регион, остальное — другие области, которые находятся вдали от боевых действий», — приводит данные Виктория Берещак.

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