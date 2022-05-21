Рынок криптовалют ждет глобальная перезагрузка: прогнозы аналитиков Forbes — Finance.ua
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Рынок криптовалют ждет глобальная перезагрузка: прогнозы аналитиков Forbes

Сегодня 06:39Технологии&Авто
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Аналитики издания Forbes прогнозируют «перезагрузку» рынка криптовалют, к которой приведет обвал стейблкоинов UST и LUNA. По их мнению, в будущем рыночная капитализация цифровых активов снова вырастет и, возможно, этот крах в итоге приведет к созданию новых инновационных инструментов.
Эксперты сравнивают последствия от недавнего падения UST и LUNA с событиями, которые происходили ранее в сфере криптовалют: взломом биржи Mt. Gox (2014 год), обвалом The DAO (2016 год), исчезновением ICO (2018 год), проседанием курса криптовалют на 40% (2020 год). Однако после всех этих, на первый взгляд, негативных событий, рынок показывал хороший рост.
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Как известно, UST (UST — алгоритмический стейблкоин без резервов, сохраняющий стоимость при помощи алгоритма, обеспечивающего баланс между стабильной монетой и монетой-партнером, в роли которой выступает Luna, — ред.), не спасла его привязка в доллару США, — стейблкоин обвалился, как пишет СМИ, «из-за жадности и незрелости технологии». Вполне естественно, что та же участь постигла и LUNA.
Высокая цель обеспечить криптовалютам децентрализацию, себя не оправдала, потому как, считает автор материала, нельзя обеспечить стабильный актив другим, нестабильным активом. Такого же мнения придерживается и основатель венчурной компании Morgan Creek Марк Юско.
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Опираясь на предыдущий опыт, инвесторы не поддаются панике, что позитивно скажется на ситуации в целом и некоторым образом затормозит падение диджитал-активов. Такое поведение вполне понятно, ведь, как говорилось выше, после провалов предыдущих лет следовали взлеты.
Так что в целом, прогнозы оптимистичны. В Forbes считают, что горький опыт UST и LUNA приведет к созданию инновационных инструментов или продуктов, которые воспрепятствуют таким ситуациям в будущем. Как известно, после краха Mt. Gox появились криптобиржи Coinbase и Kraken, неудачи с DAO и ICO привели к расцвету DeFi.

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Что касается такой проблемы, как жадность, то от схем быстрого обогащения сфере криптовалют придется избавляться, полагают аналитики, потому как она несет большую угрозу целым категориям цифровых активов.
По материалам: Фокус
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