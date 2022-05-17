Глава криптобиржи FTX: у Bitcoin нет будущего в качестве платежной сети — Finance.ua

Глава криптобиржи FTX: у Bitcoin нет будущего в качестве платежной сети

Сегодня 17:21 — Финтех и Карты

Основатель и руководитель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что у Bitcoin нет будущего в качестве платежной сети. Также он раскритиковал цифровую валюту за ее неэффективность и высокую экологическую нагрузку.

В качестве альтернативы Сэм Бэнкман-Фрид рассматривает сеть на базе концепции «доказательства доли», где участники могут покупать токены, что позволяет им присоединиться к сети. Чем большим количеством токенов они владеют, тем больше могут добывать. Глава FTX считает, что сети на базе концепции «доказательства доли» необходимы, чтобы криптовалюта могла эволюционировать до уровня платёжной сети, так как они более доступны и менее требовательны к количеству энергии. Блокчейн Ethereum (вторая по величине криптовалюта) готовится к переходу на метод Proof-of-Stake.

Сэм Бэнкман-Фрид дополнительно выразил сомнение в способности Bitcoin выполнять одну из важных функций денег (средство платежа). Эта криптовалюта не может выполнять большое количество переводов (миллионы транзакций в секунду). К тому же, сеть Bitcoin требует большого количества энергии. Однако Bitcoin всё же может использоваться в качестве «актива, товара и средства сбережения», как, например, золото.

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