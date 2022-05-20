Почему инвесторы отказываются покупать Bitcoin: самые популярные причины — Finance.ua

Почему инвесторы отказываются покупать Bitcoin: самые популярные причины

Непонимание технологии стало наиболее популярной причиной, по которой пользователи отказывались инвестировать в цифровые активы. Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного компанией Coupon Follow.

В исследовании участвовали 1172 жителя США в возрасте от 18 лет, которые еще ни разу не инвестировали в криптовалюты.

42% опрошенных так и не решились на покупку монет, поскольку «не понимают их ценности». 39% обеспокоены волатильностью. 35% считают криптовалюты скамом — чаще других эту причину называли представители поколения бэби-бумеров (44%).

Еще 24% заявили, что недостаточно компетентны для покупки актива.

18% респондентов рассказали, что в какой-то момент загружали на телефон приложения криптовалютных бирж, но так ими и не воспользовались. Одним не хватало знаний, другие испугались нестабильных цен, третьих волновала безопасность софта.

Только 6% американцев, которые в настоящее время не владеют криптовалютой, заявили, что готовы купить ее в ближайшем будущем.

Изменить скептический настрой опрошенных помогла бы дополнительная информация о преимуществах инвестирования в криптовалюты. Так считают 18%.

16% решились бы на первую покупку при наличии более высокого текущего дохода — чаще всего этот ответ давали миллениалы.

Представители поколения Z в свою очередь заинтересованы в государственном регулировании и контроле за рынком со стороны правоохранительных органов.

В случае покупки первыми монетами для большинства опрошенных стали бы биткоин, Ethereum или USD Coin.

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