Рыночный курс доллара более-менее стабильный, - Марченко — Finance.ua
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Рыночный курс доллара более-менее стабильный, - Марченко

Сегодня 13:01Валюта
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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что рыночный курс доллара в Украине более-менее стабильный.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
В то же время официальный курс доллара зафиксирован.
«Сейчас курс доллара более-менее стабилен. Я говорю не об официальном курсе, который зафиксирован, а сложившемся на рынке. Это свидетельствует о том, что граждане доверяют принятым решениям, доверяют национальной валюте и банковской системе», — заявил министр.
При этом он добавил, что Национальный банк Украины осуществляет жесткие меры контроля над оборотом валюты и не допускает злоупотреблений.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту и уточнил правила погашения банками ссуд перед нерезидентами;
  • большинство банков возобновили продажу наличной валюты после разрешения Национального банка, установив ее курс на максимально разрешенном уровне — официальный курс плюс 10%.
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По материалам: РБК-Україна
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