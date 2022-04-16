Рыночный курс доллара более-менее стабильный, - Марченко — Finance.ua

Рыночный курс доллара более-менее стабильный, - Марченко

Сегодня 13:01 — Валюта

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что рыночный курс доллара в Украине более-менее стабильный.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

В то же время официальный курс доллара зафиксирован.

«Сейчас курс доллара более-менее стабилен. Я говорю не об официальном курсе, который зафиксирован, а сложившемся на рынке. Это свидетельствует о том, что граждане доверяют принятым решениям, доверяют национальной валюте и банковской системе», — заявил министр.

При этом он добавил, что Национальный банк Украины осуществляет жесткие меры контроля над оборотом валюты и не допускает злоупотреблений.

Справка Finance.ua:

Национальный банк разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту и уточнил правила погашения банками ссуд перед нерезидентами;

большинство банков возобновили продажу наличной валюты после разрешения Национального банка, установив ее курс на максимально разрешенном уровне — официальный курс плюс 10%.



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