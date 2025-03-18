Рынки теряют надежды на быстрое урегулирование торговых войн — ICU Сегодня 21:00

Рынки теряют надежды на быстрое урегулирование торговых войн — ICU

Несмотря на ухудшение настроений инвесторов и бизнеса по причине высокой неопределенности таможенной политики США, президент Дональд Трамп демонстрирует готовность идти на дальнейшую эскалацию противостояния с торговыми партнерами.

Как на это реагируют рынки — рассказали аналитики инвесткомпании ICU в недельном обзоре

Там отмечают, что настроения на рынках существенно ухудшились после интервью Дональда Трампа для Fox News в прошлое воскресенье. В этом интервью Трамп заявил о необходимости переходного периода, связанного с изменениями в торговой политике США, а также ушел от прямого ответа на вопрос о возможности рецессии в этом году из-за повышения импортных пошлин. Трамп также оставил без комментариев вопрос о необходимости постоянной и предсказуемой таможенной политики.

В дальнейшем в течение недели противостояние США с торговыми партнерами только обострялось:

В среду вступило в действие повышение импортных пошлин США на импортную сталь и алюминий, в том числе из ЕС, до 25%.

В ответ Еврокомиссия заявила о намерениях повысить пошлины на американские товары общей стоимостью в $28 млрд.

Трамп отреагировал на это угрозами повышения пошлин на европейские алкогольные напитки до 200%.

Также Трамп угрожал удвоить таможенные ставки на канадскую сталь и алюминий до 50%, однако впоследствии сам отрицал такие планы.

Среди обнародованных на прошлой неделе макроэкономических данных ключевой была статистика инфляции в США за февраль. Индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2.8% г/г, ниже отметки 2.9% консенсус-прогноза по данным Reuters. В месячном измерении рост индекса замедлился до 0.2% с 0.5% в январе по сравнению с 0.3% консенсус-прогноза. Более консенсус-прогноз также замедлился рост индекса цен американских производителей — до 3.2% г/с с 3.7% в январе.

Впрочем, реакция рынков на эти положительные инфляционные данные оказалась довольно слабой и частично смогла смягчить падение ключевых фондовых индексов за неделю:

Американские S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли 2.3% и 2.5% соответственно, а европейский Stoxx 600 — 1.1%.

Стоимость казначейских облигаций США за неделю также снизилась, а доходности соответственно выросли на 1 б.п. до 4.31% для десятилетних и на 2 б.п. до 4,02% для двухлетних инструментов.

Индекс стоимости еврооблигаций развивающихся стран EMBI снизился за неделю на 0.3%.

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Настроения на рынках сырья на прошлой неделе были более оптимистичными. На фоне оттока средств в «безопасные гавани» росли цены на активы сегмента драгоценных металлов, а золото (+3% за неделю) пересекло рекордную отметку в $3000 за унцию. Очередное ослабление доллара США, надежды на новые меры экономического стимулирования в Китае и сезонное повышение спроса способствовали также росту цен на промышленные металлы и железную руду (+2%).

Что об этом говорят аналитики

Крайне высокая неопределенность дальнейшего развития событий в торговых войнах США с ключевыми партнерами становится все более разрушительной силой для рыночных настроений.

В ICU отмечают, что на этом фоне рынки слабо реагируют даже на такие существенные положительные сигналы, как замедление инфляции в США. В то же время усиливаются опасения, что более высокие импортные пошлины спровоцируют новую фазу ускорения инфляции в ближайшем будущем. Потребительская инфляция в США еще остается высокой относительно целевого уровня 2%, из-за чего ФРС, наиболее вероятно, не будет спешить с дальнейшим снижением ставок.

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