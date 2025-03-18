Рынки теряют надежды на быстрое урегулирование торговых войн — ICU — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынки теряют надежды на быстрое урегулирование торговых войн — ICU

16
Рынки теряют надежды на быстрое урегулирование торговых войн — ICU
Рынки теряют надежды на быстрое урегулирование торговых войн — ICU
Несмотря на ухудшение настроений инвесторов и бизнеса по причине высокой неопределенности таможенной политики США, президент Дональд Трамп демонстрирует готовность идти на дальнейшую эскалацию противостояния с торговыми партнерами.
Как на это реагируют рынки — рассказали аналитики инвесткомпании ICU в недельном обзоре.
Там отмечают, что настроения на рынках существенно ухудшились после интервью Дональда Трампа для Fox News в прошлое воскресенье. В этом интервью Трамп заявил о необходимости переходного периода, связанного с изменениями в торговой политике США, а также ушел от прямого ответа на вопрос о возможности рецессии в этом году из-за повышения импортных пошлин. Трамп также оставил без комментариев вопрос о необходимости постоянной и предсказуемой таможенной политики.
Читайте также
В дальнейшем в течение недели противостояние США с торговыми партнерами только обострялось:
  • В среду вступило в действие повышение импортных пошлин США на импортную сталь и алюминий, в том числе из ЕС, до 25%.
  • В ответ Еврокомиссия заявила о намерениях повысить пошлины на американские товары общей стоимостью в $28 млрд.
  • Трамп отреагировал на это угрозами повышения пошлин на европейские алкогольные напитки до 200%.
  • Также Трамп угрожал удвоить таможенные ставки на канадскую сталь и алюминий до 50%, однако впоследствии сам отрицал такие планы.
Среди обнародованных на прошлой неделе макроэкономических данных ключевой была статистика инфляции в США за февраль. Индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2.8% г/г, ниже отметки 2.9% консенсус-прогноза по данным Reuters. В месячном измерении рост индекса замедлился до 0.2% с 0.5% в январе по сравнению с 0.3% консенсус-прогноза. Более консенсус-прогноз также замедлился рост индекса цен американских производителей — до 3.2% г/с с 3.7% в январе.
Рынки теряют надежды на быстрое урегулирование торговых войн — ICU
Впрочем, реакция рынков на эти положительные инфляционные данные оказалась довольно слабой и частично смогла смягчить падение ключевых фондовых индексов за неделю:
  • Американские S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли 2.3% и 2.5% соответственно, а европейский Stoxx 600 — 1.1%.
  • Стоимость казначейских облигаций США за неделю также снизилась, а доходности соответственно выросли на 1 б.п. до 4.31% для десятилетних и на 2 б.п. до 4,02% для двухлетних инструментов.
  • Индекс стоимости еврооблигаций развивающихся стран EMBI снизился за неделю на 0.3%.
Читайте также
Настроения на рынках сырья на прошлой неделе были более оптимистичными. На фоне оттока средств в «безопасные гавани» росли цены на активы сегмента драгоценных металлов, а золото (+3% за неделю) пересекло рекордную отметку в $3000 за унцию. Очередное ослабление доллара США, надежды на новые меры экономического стимулирования в Китае и сезонное повышение спроса способствовали также росту цен на промышленные металлы и железную руду (+2%).

Что об этом говорят аналитики

Крайне высокая неопределенность дальнейшего развития событий в торговых войнах США с ключевыми партнерами становится все более разрушительной силой для рыночных настроений.
В ICU отмечают, что на этом фоне рынки слабо реагируют даже на такие существенные положительные сигналы, как замедление инфляции в США. В то же время усиливаются опасения, что более высокие импортные пошлины спровоцируют новую фазу ускорения инфляции в ближайшем будущем. Потребительская инфляция в США еще остается высокой относительно целевого уровня 2%, из-за чего ФРС, наиболее вероятно, не будет спешить с дальнейшим снижением ставок.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems