США не будут делать исключений для тарифов на сталь и алюминий, — Трамп — Finance.ua
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США не будут делать исключений для тарифов на сталь и алюминий, — Трамп

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США не будут делать исключений для тарифов на сталь и алюминий, — Трамп
США не будут делать исключений для тарифов на сталь и алюминий, — Трамп
Президент США Дональд Трамп не планирует делать исключения по введению тарифов на сталь и алюминий. Он подтвердил, что пошлины вступят в силу со 2 апреля.
Об этом сообщает Reuters.
Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, глава Белого дома заявил, что взаимные пошлины для торговых партнеров США будут введены параллельно с пошлинами на импорт автомобилей.
«В определенных случаях и то, и другое. Они взимают с нас, а мы с них. Тогда, в придачу к этому, на автомобили, на сталь, на алюминий, у нас будут некоторые дополнительные», — сказал Трамп.

Таможенные войны Трампа

В начале февраля президент США повысил тарифы на импорт стали и алюминия до фиксированных 25% в США из всех стран мира без исключений. Под удар попали крупнейшие импортеры сырья — Канада, Мексика, россия и Китай.
Свое решение Трамп объяснил попыткой помочь американской промышленности. Однако некоторые страны начали вводить обратные пошлины на импорт из США, что спровоцировало тарифные войны.
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В частности, власти канадской провинции Онтарио в ответ ввели 25% налог на поставки электроэнергии для США. После этого Трамп поднял ставку пошлины на импорт канадских стали и алюминия еще на 25% и довел ее до 50%.
Впоследствии власти Онтарио отказались вводить свою пошлину, а Трамп заявил, что не будет поднимать ставку до 50%, но оставит тариф на уровне 25%.
Глава Белого дома также отказался давать освобождение от пошлин США на сталь и алюминий для Австралии.

Тарифы на импорт автомобилей

Кроме того, 19 февраля президент также заявил о намерении ввести 25% пошлины на импорт автомобилей в США.
Новые тарифы должны были заработать с 4 марта. Однако после встречи с тройкой крупнейших американских производителей автомобилей, Трамп на месяц отсрочил введение пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики. За этот период производители должны перенести свои цепи поставок в США.
Актуальная дата вступления в силу пошлин на импорт автомобилей и отдельных секторальных пошлин из других стран в Америку — 2 апреля.
По материалам:
РБК-Україна
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